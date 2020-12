Jesy Nelson agradece el apoyo tras dejar Little Mix por salud mental

Londres, 17 dic (EFE).- La cantante británica Jesy Nelson agradeció este jueves a sus fans el apoyo que le han mostrado después de haber anunciado esta semana su salida del grupo Little Mix para centrarse en su salud mental.

"Solo quiero decir muchas gracias a todos los que me habéis mostrado tanto amor y apoyo en los últimos días. Algunos de vuestros mensajes me han hecho sentir verdaderamente emocionada", afirmó Nelson en un mensaje en la red social Instagram.

La cantante, de 29 años, anunció el lunes su salida del grupo tras nueve años en los que asegura haber logrado "cosas que no hubiera imaginado posibles".

"La verdad es que últimamente formar parte de la banda ha hecho mella en mi salud mental. La presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas es muy dura", afirmó.

"En la vida llega un momento en el que necesitamos volver a centrarnos en cuidar de nosotros mismos, en lugar de centrarnos en hacer felices a los demás. Creo que ahora es el momento para comenzar ese proceso", agregó la artista.

El grupo Little Mix se formó en 2011, durante la octava temporada del concurso de la televisión británica "The X Factor", y ganó en 2017 un Brit Award por el sencillo "Shout Out to My Ex" y otro en 2019 por el videoclip "Woman Like Me".

La cantante agradeció su respaldo a "cada uno de los fans que han venido a vernos en concierto, que han escuchado nuestras canciones y las han cantado a pleno pulmón".