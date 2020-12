La actriz Naomi Ackie será Whitney Houston en el "biopic" de la cantante

Los Angeles, 15 dic. (EFE News).- La actriz británica Naomi Ackie encarnará a Whitney Houston en una película musical que narrará la vida de la cantante que lleva por título "I Wanna Dance With Somebody" y dirigirá Stella Meghie.

La directora confirmó el fichaje de la actriz, conocida por participar en "Star Wars: The Rise of Skywalker" (2019), después de que el diario especializado The Hollywood Reporter avanzara que las negociaciones estaban a punto de cerrarse.

"Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston", dijo Meghie en un comunicado.

"Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para representar la presencia escénica de un ícono global y llevar al mismo tiempo humanidad a su vida íntima", aseguró.

La película no se estrenará hasta finales de 2022.

El productor musical Clive Davis ha sido el responsable de llevar a Hollywood la vida de Houston junto con The Whitney Houston State (el fondo que gestiona la herencia de la fallecida artista).

Los productores del proyecto afirmaron cuando presentaron lo que usarán numerosas canciones de la diva y que la historia será "una celebración feliz, emotiva y desgarradora de la vida y la carrera de la mejor vocalista de pop y R&B de la historia".

Houston falleció en febrero de 2012 a los 48 años tras una vida en la que las drogas y un tumultuoso matrimonio hundieron su carrera.

Fue una de las voces más populares de las décadas de 1980 y 1990 y se consagró como estrella internacional gracias al tema "I Will Always Love You" que interpretó para la película "The Bodyguard" (1992), cinta que protagonizó junto con Kevin Costner y que supuso su debut cinematográfico.

Su muerte tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton, de Los Angeles (California), por ahogamiento accidental. Houston fue encontrada sumergida en una bañera en una habitación, un suceso relacionado directamente con el consumo de estupefacientes por parte de la cantante.