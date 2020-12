Julia Roberts protagonizará la serie "The Last Thing He Told Me" de Apple TV+

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Julia Roberts protagonizará y producirá la serie "The Last Thing He Told Me" para la plataforma Apple TV+, informó hoy el portal Deadline.

Roberts unirá fuerzas en este proyecto para la pequeña pantalla con otra gran estrella de Hollywood como Reese Witherspoon, que será productora ejecutiva de esta serie.

Más allá de la interpretación, donde también es una actriz muy cotizada, Witherspoon se ha convertido en los últimos años en una de las ejecutivas con más poder de la industria mediática en Estados Unidos gracias a su trabajo entre bastidores en "Big Little Lies" o "The Morning Show".

"The Last Thing He Told Me" adaptará el libro homónimo de Laura Dave, que se publicará el próximo año, y narrará la historia de una mujer que trata de averiguar, junto a su hijastra adolescente, las razones detrás de la repentina huida de su marido del hogar familiar.

Dave y su esposo Josh Singer (nominado al Óscar al mejor guion original por "Spotlight", 2015) se encargarán de adaptar el libro al formato televisivo.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz por "Erin Brockovich" (2000), Roberts presentó en 2018 su primer gran papel en una serie televisiva gracias a "Homecoming" de Amazon.

Esta serie, ideada por Sam Esmail (el creador de "Mr. Robot"), le dio a Roberts una nominación a la mejor actriz de un drama televisivo en los Globos de Oro.

Roberts no apareció en la segunda temporada de "Homecoming", que fichó entonces como estrella de su reparto a Janelle Monáe.

De cara al futuro, Roberts tiene previsto liderar otra serie titulada "Gaslit", también con Sam Esmail como cerebro creativo y que se centrará en los personajes menos conocidos y en las tramas periféricas del escándalo Watergate.

"Gaslit" cuenta asimismo con Sean Penn en su elenco.