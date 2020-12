"Te Quiero Baby" de la puertorriqueña Chesca rompe en listas Billboard

San Juan, 10 dic (EFE).- El tema en el que participa la cantante puertorriqueña Francesca Ramírez, conocida artísticamente como Chesca, "Te Quiero Baby", que cuenta con la colaboración de Pitbull y Frankie Valli, ha alcanzado los primeros puestos en las listas Billboard de Latin Airplay, Latin Rhythm y Latin Pop.

La discográfica de la artista informó este jueves a través de un comunicado de "Te Quiero Baby" es una nueva versión del éxito "Can't Take My Eyes Off You", la canción de fama internacional grabada por Frankie Valli en 1967.

"Te Quiero Baby" tiene 14 millones de visualizaciones en YouTube desde que se estrenó en la plataforma y ha tenido una gran acogida por todo el mundo, llegando al número 1 en Más Añadidos en Radio, solo dos semanas después de su lanzamiento.

Se convirtió en el número uno en la lista Billboard Latin Pop Airplay y supuso Frankie Valli su primera aparición en la lista Billboard Hot Latin Songs, llegando al número 40.

Además de su éxito en las Listas US Billboard Latin Airplay, Rhythm y Pop, "Te Quiero Baby" se ha convertido para CHESCA en el éxito internacional con más repercusión en radio hasta ahora.

"No hay palabras para describir la sensación de un sueño que se veía tan lejano, y ahora es real y está aquí. Hace unos tres meses recibimos la noticia de que el legendario Frankie Valli formaba parte de la grabación, y ahora estar en el puesto número uno es algo como de otro mundo. ¡Estoy más que agradecida por todo el mundo que me apoya en cada paso del proceso!", expresó CHESCA.

Recientemente, Pandora anunció que está en la lista de sus Artistas Latinos a Seguir en 2021, mientras que Variety la ha distinguido como una de los 10 Latinxs a Seguir en 2020, y Billboard la distinguió como una de las 20 Artistas Latinas para Descubrir Antes de 2020.