Baviera premia la carrera de la escultora española Paula Leal Olloqui

Berlín, 10 dic (EFE).- La escultora española Paula Leal Olloqui recibió este jueves el Premio al Desarrollo Artístico de Baviera (Alemania), galardón que premia a artistas jóvenes por su talento artístico y trayectoria profesional en los campos de las bellas artes, las artes escénicas, la música, la danza y la literatura.

El ministro de Ciencias y Artes de Baviera, Bern Sibler, entregó en una ceremonia virtual el galardón, en la que la escultora madrileña de 36 años ha ganado en la modalidad de artes plásticas.

El jurado destacó la trayectoria artística de Leal Olloqui, caracterizada por la exploración de los límites escultóricos y, además, ha señalado que su obra refleja una "actitud combativa" de acción y reflexión en relación a los materiales y técnicas que la artista desarrolla.

"Sus obras se podrían definir como ajustes experimentales en los que los objetos escultóricos se estabilizan, equilibran o desafían procesalmente las influencias externas, como por ejemplo, el tiempo, la temperatura o la fuerza de la gravedad", ha explicado el jurado.

"Supone mucha satisfacción y alegría recibir este premio, porque es un reconocimiento a muchos años de trabajo e investigación" dijo Leal Olloqui a Efe en una entrevista telefónica.

Gracias al galardón, dotado de 6.000 euros, parte de su trabajo se expondrá en la Galerie der Künstler Munchen - BBK (Múnich) a partir del 24 de enero de 2021.

LA ARTISTA Y SU OBRA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, el trabajo de la artista madrileña gira en torno a las instalaciones, un género de arte contemporáneo conceptual en el que, dentro de cualquier espacio, diferentes elementos escultóricos se relacionan entre sí.

Para ella, el arte que realiza supone una manera de reflexionar y redescubrir aspectos que suelen pasar desapercibidos en los espacios en los que expone.

"Casi siempre hago mis creaciones en lugares distintos, por lo que no enseño un trabajo que hago en el estudio y lo expongo en la sala, sino que realmente trabajo con la arquitectura y las condiciones del espacio. Por eso significa dar una perspectiva distinta, reflexionar los espacios de otra forma, darles importancia o hacer visibles ciertos elementos", explicó.

La artista, afincada en Alemania desde hace más de diez años, ha complementado sus estudios en la Academia de Arte de Múnich, Alemania, con los artistas Hermann Pitz y Olaf Metzel, quien en 2013 la nombró estudiante de honor.

Además, ha realizado exposiciones en el Foro Arte Joven, del Instituto Cervantes, en la Academia de Arte de Múnich, así como en varias galerías de la capital bávara.

Leal recibió en 2011 la beca para estudiantes extranjeros del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) y, posteriormente, una beca de investigación de la misma institución para Finlandia, lo que le permitió experimentar las repercusiones de las condiciones climáticas extremas en su obra artística.

En 2015, tras obtener el diploma de la Academia de Arte de Munich, recibió el "Premio como Debutante" de su promoción por su instalación "¿Wohin laufen die Mädels?" ("¿A dónde van las chicas?", en español).

Ese mismo año presentó con la editorial Hamann y VonMier Verlag su libro "Como entonces, como antes, como cuando quema, exactamente así", donde Leal Olloqui combina sus reflexiones sobre la vida, el trabajo y la documentación de sus obras y, además, recoge los textos de sus dos principales instalaciones de audio "So i need to want" y "Simply only is", así como las esculturas.

En esta edición de los "Premios al Desarrollo Artístico" de Baviera también han sido galardonados los artistas Stephan Janitzky, Irina Ojovan y Lea Wintzingerode en la categoría de pintura, y Viola Relle y Raphael Weilguri en la de vidrio y cerámica.