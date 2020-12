Piden a Rio Tinto reconstruir cuevas aborígenes ancestrales que detonó

Sídney (Australia), 10 dic (EFE).- Un comité del Parlamento de Australia recomendó a la minera Rio Tinto que asegure "la total reconstrucción" de las cuevas aborígenes de 46.000 años de antigüedad que destruyó en mayo para expandir sus operaciones.

El grupo parlamentario, conformado días después de conocerse el incidente y compuesto por 10 legisladores de diferentes partidos, también reclamó una indemnización para los dueños tradicionales afectados.

"El papel de Rio Tinto es inexcusable" dado que la minera angloaustraliana "conocía el valor de lo que estaba destruyendo y aun así lo hizo", según el informe preliminar publicado el miércoles a cargo del comité legislativo sobre este hecho.

Estas cuevas cerca del desfiladero de Juukan -situadas en una remota zona sagrada para pueblo aborigen Puutu Kunti Kurrama de la región de Pilbara, en el noroeste australiano- tenían evidencias de haber sido el único lugar del interior del país ocupado por humanos desde la Edad de Hielo.

Este lugar, en que sus dueños tradicionales usaban para "conectarse" con sus antepasados, contenían más de 7.000 artefactos, incluyendo una correa confeccionada con cabello humano de 4.000 años de antigüedad, precisa el informe, que señala la existencia de defectos legislativos tanto por parte del gobierno regional del estado de Australia Occidental como del Ejecutivo federal.

El informe preliminar recomienda negociar un plan de indemnización a los dueños tradicionales afectados y una moratoria permanente de la minería en ese desfiladero, entre otros asuntos que incluyen detalles sobre la reconstrucción de este patrimonio cultural y espiritual australiano.

"La reconstrucción debería incluir específicamente medidas para mitigar el agua y otros daños al arroyo que fluye en la garganta del Juukan y proteger la piscina sagrada de roca con cabeza de serpiente", señaló el documento legislativo.

Tras conocerse el informe preliminar, el presidente de Rio Tinto, Simon Thompson, dijo en un comunicado que la empresa "reconoce que la destrucción de las cuevas rocosas de Juukan causaron un dolor significativo en los pueblos de Puutu Kunti Kurramay Pinikura y trabaja muy duro para avanzar en una solución".

En septiembre, Rio Tinto anunció la dimisión de su consejero delegado, Jean-Sébastien Jacques, y otros dos altos ejecutivos por este escándalo, dos semanas después de que la minera publicara un informe interno.

Rio Tinto había obtenido permisos para dichas detonaciones en 2013, pero un año después se hallaron importantes descubrimientos arqueológicos en las cuevas, que mostraron que son los únicos lugares del interior con evidencias de haber sido el único lugar del interior del país ocupado por humanos desde la Edad de Hielo.

No es la primera vez que se destruye patrimonio indígena y podría no ser la última; el arte rupestre de la Península de Burrup, en el noroeste del país, con más de un millón de petroglifos, se está viendo amenazado por la expansión de un proyecto de gas, escribió en mayo Samantha Hepburn, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deakin en The Conversation.