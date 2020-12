"One Day at a Time" no volverá a la televisión

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic. (EFE).- La comedia televisiva "One Day at a Time", que protagonizaron Rita Moreno y Justina Machado, no volverá a estrenar nuevos episodios en Pop TV, el canal de pago que rescató la serie tras su abrupta cancelación en Netflix el año pasado.

"Oficialmente ha terminado. No habrá más 'One Day at a Time'. Pero siempre tendremos 46 episodios que vivirán para siempre. Gracias al reparto, a un equipo hermoso y a nuestros fieles seguidores", tuiteó la productora del formato, Gloria Calderón Kellet.

Su compañero, Mike Royce, lamentó tener que confirmar la mala noticia pero aseguró que la "única parte positiva de no hacer más el programa es que nadie podrá quitar lo que ya se hizo".

Con esas palabras se confirma la cancelación definitiva de una serie que ya resurgió de sus cenizas en una ocasión anterior por la insistencia del público cuando Netflix decidió no renovar una cuarta temporada en su propio catálogo.

Entonces, la ficción protagonizada por Rita Moreno ("West Side Story") y Justina Machado ("Jane The Virgin") se convirtió en una de las pocas producciones que, tras abandonar el catálogo de la plataforma de "streaming" líder, consiguió dar el salto a la televisión convencional.

A lo largo de cuatro temporadas, Moreno, Machado y Gómez interpretaron, respectivamente, a la abuela, la madre y la hija de una familia de origen cubano que aportaba una nueva visión a la serie del mismo título estrenada en 1975 sobre las aventuras y desventuras de una familia de clase media estadounidense.

En la nueva versión, las tramas tocaban asuntos como el miedo a la deportación, la depresión, el racismo o la homosexualidad.

"Es un programa muy universal, pero la diferencia es que tiene la salsa y el 'picón' porque es una familia hispanocubana. Y eso es lo que hace que guste a todo el mundo, a muchos estadounidenses les encanta este 'show'", aseguró Moreno en una entrevista con Efe esta primavera, cuando se rodaron los últimos episodios de la serie.