Gal Gadot y Patty Jenkins defienden el estreno híbrido de "Wonder Woman 1984"

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- Con Hollywood patas arriba por la decisión de Warner Bros. de apostar en 2021 por estrenos simultáneos en cines y HBO Max, la actriz Gal Gadot y la directora Patty Jenkins salieron en apoyo del estudio y defendieron en una entrevista con Efe el lanzamiento a la vez en salas y plataformas de "Wonder Woman 1984".

"¿Sabes? No fue una decisión fácil", admitió Gadot.

"Pero también sentimos que no teníamos una alternativa mejor. Y es interesante porque rodamos la película en 2018 y, obviamente, no podríamos haber anticipado 2020, pero ahora la película se siente más relevante que nunca", dijo.

"Así que cuando pusieron sobre la mesa la opción de estrenar la película tanto en los cines como en HBO Max en Estados Unidos, eso se sintió en verdad un poco especial porque la película ha estado lista ya desde hace un año. Ha estado esperando por un año para ser vista. Y la idea de tener a las familias viendo la película el día de Navidad me llena el corazón", apuntó.

"Así que creo que, específicamente para nosotros, fue la decisión correcta porque ya estoy en un momento en el que realmente quiero que la gente vea nuestra película y vea lo que hemos hecho", cerró.

Jenkins, que durante meses apostó por un estreno en salas para "Wonder Woman 1984", se unió a la voz de su protagonista al apoyar el lanzamiento mixto de esta cinta, pero sólo como una idea puntual.

"Estoy súper satisfecha (con la decisión), pero sólo para este caso", indicó la cineasta.

"Eso es porque mi prioridad número uno como directora es tener una comunión con el público para el que haces las películas. Y eso tiene que estar por delante de todo ahora mismo", explicó.

"La única manera de llevar esta película a la gente es esta solución que se nos ocurrió. Y no hay una mejor solución. Si esperamos y esperamos de nuevo y más y más películas se amontonan, habrá un atasco en un embudo de muchas películas diferentes. Ya ha sido suficientemente largo para esta cinta", argumentó.

A VUELTAS CON LA PANDEMIA

El lanzamiento de la secuela de "Wonder Woman" (2017) se vio totalmente afectado por la pandemia y fue retrasado en tres ocasiones (de junio a agosto, de agosto a octubre y de octubre a diciembre).

Finalmente se optó por un estreno mixto en salas y HBO Max, lo que fue sólo la punta de lanza de la posteriormente anunciada estrategia de Warner Bros. de presentar todas sus cintas de 2021 usando esa doble ventana.

En ese catálogo aparecen títulos como la nueva "Dune", la cuarta cinta de "Matrix", el musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights", "Godzilla vs. Kong" o "The Suicide Squad".

Warner Bros. ha sido en 2020 el estudio más valiente de Hollywood a la hora de responder a la pandemia, puesto que, mientras sus rivales retrasaban todos sus grandes estrenos (y dejaban en la estacada a las salas), esta compañía se arriesgó a estrenar una superproducción como "Tenet" en la gran pantalla después de meses con los cines cerrados por el coronavirus.

La estrategia comercial no funcionó nada bien en EE.UU., donde ha recaudado sólo 57,6 millones de dólares, y fue tomada por los estudios como un aviso para navegantes (en el resto del mundo la película de Christopher Nolan se anotó 302,3 millones).

Curiosamente, Nolan ha sido una de las voces que en los últimos días han criticado la decisión de Warner Bros. y que han alertado sobre el riesgo mortal que afrontan las salas si esta idea se extiende a otros estudios como Disney.

"Lo que hay ahora en nuestro negocio es un gran uso de la pandemia como excusa para sacar ventajas a corto plazo. Y es realmente lamentable", aseguró Nolan en una entrevista con Entertainment Tonight.

"Es muy, muy, muy, muy caótico. Va de cómo tratas a los cineastas, a las estrellas y a las personas que han dado mucho por estos proyectos. Merecían que se les consultara y se les hablara sobre lo que iba a pasar con su trabajo", añadió.