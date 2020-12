"Mexicanas que hicieron historia", reconocimiento merecido, dice el autor

México, 6 dic (EFE).- El escritor Pedro J. Fernández ha centrado su mirada en el universo femenino en sus dos últimas obras para darle a las mujeres el reconocimiento que merecen en la historia y ya tiene en la mira un tercer libro con el título: "Mexicanas que hicieron historia".

Dedicado a escribir libros y textos sobre historia de México, Fernández contó, en entrevista con Efe, que mientras investigaba a personajes históricos para escribir sus novelas se encontró con grandes mujeres que "no habían tenido el peso que merecían en su tiempo o algunas otras que no eran lo suficientemente reconocidas en la actualidad".

Esto lo hizo pensar en la posibilidad de escribir una novela enfocada en alguna de estas mujeres olvidadas pero poco a poco el proyecto mutó a una publicación que reuniría, con un lenguaje infantil, 50 historias de grandes mujeres bajo el nombre "Mexicanas que hicieron historia" (2019).

Su primera entrega tuvo tanto éxito que un año más tarde presentó una segunda edición con otras 50 historias más y ahora prepara una tercera y última publicación.

"Durante muchísimo tiempo han habido personajes (en la historia de México) que no han podido estar dentro de los libros por su género, por su color de piel o por su orientación sexual y ahora estamos en un momento donde podemos rescatar estas voces y escribir sobre ellas", explicó convencido el autor.

Escritas en primera persona, las mujeres de la historia que fueron elegidas por el autor habitan y se presentan a ellas mismas en un espectro tan amplio que va de Isabel Moctezuma, la hija del tlatoani (gobernador mexica) Moctezuma, a la actriz nominada al Óscar en el 2019 Marina de Tavira.

"Creo que el proyecto funcionó como está porque puedo recorrer la historia de México contando los diferentes momentos de la Independencia, la Revolución y la Reforma a través de mujeres, no solo de los hombres que siempre vemos desde la escuela", aseguró.

Para la segunda entrega, que presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el escritor se encargó no solo de investigar a las mujeres del libro, sino que también tuvo oportunidad de entrevistar a algunas de ellas y se aseguró de que estuvieran satisfechas con los textos que escribió y la ilustración que las representa en la publicación.

Una de las historias que más sorprendieron a Fernández fue la vida de Julia Pastrana, una mujer que nació con un desorden genético que la hizo blanco de burlas y humillaciones.

"Me gusta mucho su historia porque es una mujer indígena del siglo XIX que tenía todo para perder en esa época y al final no dejó que su aspecto y lo que decían de ella definieran su destino y triunfo", apuntó Fernández.

"Mexicanas que hicieron historia 2" fue reconocido como el mejor libro infantil del 2020 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y será presentado en la Feria del Libro de Guadalajara este domingo en la jornada que cierra la reunión literaria.

MÁS ALLÁ DE MARGARITA MAZA

Pedro contó que vivió otro acercamiento al universo femenino cuando se adentró a su novela "Querido don Benito" (2020), un libro que sigue la figura de Margarita Maza, esposa del expresidente Benito Juárez (1858-1872) a través de las cartas escritas por ella misma.

"Me parecía que no era justo que Margarita pasará a la historia como la esposa abnegada de Benito Juárez, entonces me di a la tarea de escribir sobre ella y de su relación con Juárez y la novela está escrita a través de las cartas que ella le escribe durante su exilio", señaló.

Pedro considera que algo que podrá sorprender a los lectores es encontrar en la novela a una Margarita compleja, muy culta y con opiniones políticas importantes y sobretodo, que siempre tuvo su lugar en el matrimonio, "muy alejada de ser una mujer abnegada".

El escritor también es la cara detrás del personaje de Don Porfirio Díaz que habita en Twitter con el que ha logrado conectar con miles de seguidores por sus cómicas publicaciones de un expresidente del siglo XIX perdido en las redes sociales y por su aguda crítica a los gobiernos.

"Ha sido una gran aventura, la cuenta cumple 10 años y me gusta mucho este personaje que es un viejito cascarrabias que a veces habla de historia y a veces simplemente está metido en su castillo y no quiere saber nada de nadie, ha sido divertido y de alguna forma permite que se hable de historia en redes", aseguró Fernández.