Chantal Andere: “Mis malvadas de TV serán diferentes después de tener covid”

Miami, 30 nov (EFE News).- La artista mexicana Chantal Andere, famosa por sus personajes de malvada de las telenovelas, dijo en entrevista con Efe que sufrir de la covid-19 la afectó tanto que tiene “una actitud totalmente nueva ante el trabajo y los riesgos profesionales”.

“Hasta mis malvadas de televisión serán diferentes”, aseguró Andere, quien fue la encargada de destrozarle la vida a los protagonistas de producciones icónicas como “Sortilegio” y “Destilando amor” durante una carrera que superó en este 2020 los 21 años.

Andere, de 48 años, se contagió del coronavirus durante su participación en el programa “Tu cara me suena”. La artista había dejado su familia en México, donde reside, y se había asentado en Miami (Florida.) para participar en la primera temporada de la producción de telerrealidad.

“Vine con ganas de probar algo nuevo. Es algo que venía sintiendo desde hace unos meses, cuando se me acabó el contrato de exclusividad con Televisa”, indicó la artista, quien por primera vez no es parte del personal del gigante mexicano de la televisión que “fue parte de mi vida desde siempre”.

Como hija de la legendaria actriz Jacqueline Andere, Chantal creció en los estudios la televisora. Sin embargo, no se le hizo fácil la competencia de imitar a otros artistas y durante los primeros episodios estuvo entre los peores evaluados. Aunque pasó la covid-19 con pocos síntomas, pero preocupada, encerrada y sin su esposo y sus hijos, la enfermedad le "cambió el chip en la cabeza”.

“Me di cuenta de que tenía que disfrutar más y preocuparme menos”, explicó. El efecto fue instantáneo: de ser la última en el tablero de posiciones llegó al primer lugar en una emisión, con su interpretación de Laura Pausini. Al final, quedó tercera.

“Esto también me abrió otros caminos. Me llamaron para ser una de las artistas que le canten a la Virgen de Guadalupe el 12 diciembre en México. Antes, nadie pensaba en mí para esos roles, aunque también he hecho una carrera como cantante”, señaló la artista, quien le ha dedicado a la Morenita todos sus logros y le agradece el nacimiento de sus hijos.

El Gobierno mexicano ha prohibido este año las peregrinaciones a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. "Este año el homenaje será muy diferente por la pandemia; por eso me siento doblemente honrada de poder estar cantándole”, manifestó Andere.

Sus planes también incluyen su primera participación en una serie de las plataformas de streaming.

“No me dejan decir mucho, pero tengo un personaje muy especial. Es una malvada, pero con muchas aristas. No es la típica de las telenovelas que es mala porque es su función separar a los enamorados. Lo que hace tiene explicación. Esa mujer compleja y estoy muy entusiasmada. Es una villana diferente, perfecta para esta nueva Chantal después de covid”, puntualizó.