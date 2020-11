Ceky Viciny y Farruko lanzan su tema conjunto "Te Recordaré"

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- El artista dominicano Ceky Viciny y el puertorriqueño Farruko lanzaron este viernes su tema conjunto "Te Recordaré".

La promoción del producto comenzó de inmediato a nivel mundial, pues el tema ya entró en alta rotación en muchas emisoras de radio europeas, informó la discográfica Vulcano Music Entertainment en un comunicado.

La canción incluye un "sample" del tema emblemático "Every Breath You Take" del trío británico "The Police", uso que fue aprobado por el propio líder del grupo, Sting.

El video musical de "Te Recordaré" comienza con estas palabras de Farruko: "Este disco va dedicado a todos los que han perdido un ser querido, nunca los olvidaremos".

El rodaje del videoclip de "Te Recordaré" se llevó a cabo en Miami, fue dirigido por BB Inc y codirigido por JC Restituyo (aKa. Creador).

BB Inc ha sido uno de los directores pioneros en la industria de los videos musicales en el país para artistas urbanos y es también propietario de la marca El Triángulo, que viste estrellas como Anuel AA, Arcángel, Ñengo Flow, entre muchos otros cantantes.

Ceky y Farruko cuentan con un estilo singular que hacen "la combinación perfecta", al mezclar la melodía de Farruko y el rapeo de Ceky, dice el comunicado.

El dominicano recibió la certificación Platino en España con el tema "Ellos", y Oro en los Estados Unidos.

Otros sencillos que se han convertido en éxitos para Ceky son "Klok con Klok", "Sin Pensar En Ti", "Ellos", "Domingo", "Que Bola Asere" o "Un Trio".

Desde su debut en el 2010, Farruko ha tenido diversos éxitos y galardones. Con "Krippy Kush", logró hacer el remix con Nicki Minaj que lo llevó a ser conocido mundialmente y con "Calma", junto a Pedro Capó, fue ganador de múltiples premios.

Su más reciente álbum, "Gangalee", contiene 22 canciones y participaciones de estrellas como Bad Bunny, Pedro Capó, Zion & Lennox, Darell, Anuel AA, Alicia Keys, Don Omar, Manuel Turizo, Kafu Banton, J Balvin.

Farruko es uno de los artistas puertorriqueños que más ha apoyado al talento dominicano en términos de música urbana, teniendo en su portafolio colaboraciones con El Alfa, El Mayor, Chimbala y ahora con Ceky Viciny.