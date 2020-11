La Feria del Libro guatemalteca expande su horizonte con Costa Rica y Europa

Guatemala, 25 nov (EFE).- La decimoséptima edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) está lista para abrir sus puertas al público, en esta ocasión de forma virtual y con la expansión de sus horizontes a Costa Rica y la Unión Europea, este último bloque de naciones como invitado de honor.

Después del trago más amargo por el pico de la pandemia entre mayo y agosto, una condición generalizada en el mundo que también provocó la cancelación de la feria del libro presencial, Filgua vuelve a partir de este jueves en un formato inédito, democrático y gratuito, con participantes internacionales de la talla de italianos como Franco Mimmi y Elena Favilli o el español Carlos Bardem, entre otros.

El presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) y de Filgua, Philippe Hunziker, considera, en entrevista para la Agencia Efe, que no fue fácil visualizar una feria fuera del recinto donde es usualmente organizada, pero las "cosas positivas" de las posibilidades digitales llenaron de certeza el evento como tal.

Aún así, "no se deja de extrañar lo que no se puede hacer (por la pandemia), pero se empieza a abrazar lo que sí se va a poder hacer", una feria virtual que además empatará en algunas conferencias con la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, hermana de la Filgua.

UNA FERIA SIN FRONTERAS

El año pasado, en la decimosexta feria, recordó Philippe, fue imposible llevar a Guatemala a la escritora Favilli, por "logística y presupuesto", pero este año no habrá obstáculo: "La autora de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, el libro furor en ventas de los últimos años del segmento infantil", estará en Guatemala.

Y lo hará en una charla con la Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

Ese encuentro entre Favilli y Menchú "da una dimensión de las cosas que se pueden hacer" en un encuentro virtual que no tendrá candados de fronteras y que espera alcanzar un público de más de 200.000 personas virtuales, contrario a los 67.000 o 68.000 que han llegado al Fórum Majadas, al oeste de la Ciudad de Guatemala, en los últimos años.

"Otra de las cosas que trae la Filgua virtual es la posibilidad de hacer alianzas con otras instituciones. Por ejemplo, la Feria del Libro de Costa Rica tiene las mismas fechas a propósito, en coordinación con la Filgua. Algunas de nuestras actividades se transmitirán en sus redes y otras de sus actividades se transmitirán en las nuestras, en particular la entrevista que le harán a (el español) Javier Cercas, el autor de Soldados de Salamina entre otros, este mismo jueves", subrayó Hunziker.

El invitado de honor de la Filgua será la Unión Europea (UE), como había sido designado desde el año pasado, cuando concluyó la edición anterior.

"Fue una muy buena suerte que pudimos tocar las puertas de la UE en el momento en que tanto ellos como Filgua empataban sus visiones", mencionó Hunziker, quien añadió que la Unión Europea "tiene en Centroamérica y en particular en Guatemala una relación creciente y fuerte".

Los programas de colaboración con dicho bloque "son muy importantes y a veces poco conocidos y por el otro lado le debemos a la UE mucho de la literatura universal con la que nos formamos como lectores. El empate era evidente", agregó.

LOS MÁS VALIOSOS PARTICIPANTES

Con una experiencia "similar" a la física, pero desde el espacio privado de cada visitante, la Filgua pondera la presencia de los usuarios como los más valiosos participantes, siendo estos "los lectores guatemaltecos", seguidos, en ese orden de importancia, por los autores del país centroamericano.

Los escritores "se quedaron con 'los colochos hechos' (preparados) en julio -cuando se realiza habitualmente la feria- y estarán con las ganas de encontrarse con su público", subrayó.

En un siguiente nivel, para Hunziker, estarán los editores, que han resistido a la pandemia, además de los bibliotecarios que tendrán de nuevo la posibilidad de acceder a la Conferencia Internacional de Bibliotecas.

Finalmente, enfatizó el presidente del evento, estarán los participantes internacionales como Favilli, Mimmi, Bardem (que presenta su última novela Mongo Blanco), o la delegación sueca, con "actividades de Pippi Calzaslargas o de libros de Michael Ende y una retrospectiva de la novela policíaca".

Así terminará un año "particularmente difícil, no solamente en lo comercial y financiero, sino también en la producción e impresión de libros nuevos", mencionó Hunziker, quien advirtió que es posible que "haya libros que no serán publicados y sitios (librerías) que no sobrevivan a la pandemia".

Por eso la importancia de Filgua, un aparador que ha ganado terreno y que se asienta en un país "en el que hay cada vez más lectores y desafortunadamente hay cada vez más no lectores", apuntó Hunziker.