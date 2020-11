Salsero puertorriqueño Tito Nieves anuncia concierto virtual navideño

San Juan, 19 nov (EFE).- El salsero puertorriqueño Tito Nieves anunció este jueves que el 20 de diciembre próximo ofrecerá un concierto virtual en el que hará un recorrido de éxitos navideños, y en el que relatará anécdotas y recuerdos de cómo celebra la época navideña.

"Aquí estamos todos", "Aires navideños" y "Quiero cantarle a mi tierra" serán algunos de los temas que "El Pavarotti de la salsa", como se le conoce a Nieves, interpretará en el espectáculo "Navidad a mi estilo", según se detalló en un comunicado de prensa.

La presentación se transmitirá a las 21.00 hora local (01.00 GMT) a través del portal de Nieves, www.titonievesoficial.com.

El espectáculo tendrá acceso mundial y contará con la participación especial de la cantante peruana Daniela Darcourt, con quien Nieves interpreta el tema "Si tú te atreves", que lanzaron en julio pasado.

En aquel momento, Nieves resaltó a Efe que Darcourt cuenta "con la voz, el talento y cómo se maneja en el escenario", lo que para él se convierte en "una artista completa".

"Llegó la que es. Hay millones de voces en todo el mundo y cuántas voces no llegan a donde tienen que llegar, pero Daniela para mí es diferente. Quiero que el mundo vea el paquete entero", explicó Nieves, quien arrancó su carrera musical en 1975.

De igual manera, el intérprete de éxitos como "Fabricando fantasías", "Sonámbulo", "Almohada", "Señora Ley", "Piragüero", "El Panadero" y "I like it like that" anunció este jueves el lanzamiento de su nueva canción, "Montados en bicicleta".

La canción "Montados en Bicicleta", escrita por Ramón Rodríguez, "es una salsa con cadencia que narra el encuentro de Nieves con Santa Claus en Puerto Rico", según se explicó en el comunicado de prensa.

"Los puertorriqueños tenemos las Navidades más largas y, a pesar de todo lo que hemos pasado, este año no será la excepción. Aunque encerrados, tenemos que celebrar la vida, la familia y el nacimiento del Niño Jesús que nos ha dado lo más valioso, la salud. Así que lo vamos a celebrar en grande con un nuevo tema y un concierto virtual", sostuvo Nieves.