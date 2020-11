Nicky Jam se une a Ozuna en nueva película de "Tom y Jerry"

San Juan, 19 nov (EFE News).- El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam ha anunciado que será una de las voces en la nueva película "Tom y Jerry", en la que también participará su colega y compatriota Ozuna.

"Estoy emocionado en anunciar que seré una de las voces que presentará la película de Tom y Jerry a la gran pantalla. Vean el tráiler ahora a la espera de que llegue a los teatros en 2021", expresó el artista este miércoles en su cuenta de Instagram.

De momento, se desconoce el rol de Nicky Jam en el filme, si es que actuará en la misma, será la voz de algún personaje o alguna canción suya se incluirá en la producción.

El tráiler de la película se estrenó el martes, según adelantaron ambos artistas y Warner Bros Pictures Latinoamérica en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ozuna, por su parte, colgó el martes en la misma red social una imagen acompañado de los famosos personajes del gato y el ratón, pero también se desconoce su tipo de participación en el filme.

"Tom y Jerry", dirigida por Tim Story, tiene previsto llegar a las salas de cine en el 2021.

En su reparto cuenta con Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong, este último conocido por su participación en la saga de "The Hangover", titulada "Resacón en las Vegas" en España.

La historia se centra en ambos personajes siendo expulsados de su casa y alojándose en uno de los mejores hoteles de Nueva York.

El personaje encarnado por Moretz ve amenazado su puesto de trabajo si no logra expulsar a Jerry del lugar para lo que piensa en la posibilidad de contratar a Tom para deshacerse de él. La persecución entre ambos se vuelve una locura.

Nicky Jam y Ozuna ya cuentan con experiencia en películas.

El primero participó en "Bad Boys for Life" ("Dos policías rebeldes", en Hispanoamérica), protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, así como en "Fast and Furious 8", con Vin Diesel.

Ozuna, por su parte, actuó en las cintas dominicanas "Qué León" (2018) y "Los Leones" (2019), en el papel de José Miguel León.

Igualmente, Ozuna participó en la novena y próxima película de la saga "Fast & Furious", que se espera que se estrene en los cines a finales de mayo de 2021.

Además de Ozuna, otros artistas puertorriqueños que han participado en alguna de las sagas de "Fast & Furious" son los también reguetoneros Don Omar y Tego Calderón.

Entre el nuevo elenco, destaca la participación del luchador estadounidense John Cena.