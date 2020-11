Shanghái, elegida ciudad inteligente de 2020 en el Smart City Live

Barcelona (España), 18 nov (EFE).- La ciudad de Shanghái (China) ha sido elegida como Smart City de 2020 en Smart City Live, la edición digital de 2020 de Smart City Expo World Congress, dedicado a las ciudades inteligentes.

Esta ciudad ha sido galardonada durante la ceremonia de entrega de premios celebrada este miércoles en reconocimiento a su plan de ciudad inteligente, que está en el último año de implementación, ha informado Fira de Barcelona (noreste de España) en un comunicado.

Ese plan prevé el despliegue de la infraestructura digital necesaria para convertirse en la primera ciudad "Dual Gigabit", logrando una cobertura 5G completa en el centro urbano y también alcanzando una cobertura de fibra Gigabit del 99% en la ciudad, entre otras características.

Por otra parte, en la nueva categoría de innovación covid-19 el galardón ha sido para la empresa estadounidense Werkit, por un proyecto desarrollado para Zambia que permite el acceso remoto al trabajo en el país africano y proporciona servicios de banca digital, asistencia para el desarrollo de habilidades y una comunidad virtual de apoyo a los jóvenes subsaharianos.

El premio en la categoría denominada "Enabling Technologies" ha sido para la Oficina de Datos del Gobierno de Shenzen; en el de Urban Environment, la ganadora ha sido la plataforma Mindsphere City Graph de Microsoft y Siemens.

Por su parte, el premio a la movilidad ha sido para Pantonium Inc., empresa con sede en Toronto que ha diseñado un programa capaz de transformar el funcionamiento de la flota de vehículos de transporte público en una ciudad de un sistema de rutas fijas a un servicio flexible bajo demanda.

El ganador en la categoría sobre gobernanza y economía es la herramienta de toma de decisiones basada en datos para gobiernos locales de Zencity (Israel), mientras que en la denominada Living & Inclusion el jurado ha seleccionado el proyecto A New Life in the Grotas: evidence-based slum improvement and urban development en Maceió (Brasil), implementado por el Gobierno del Estado de Alagoas.