"Fireball": Los meteoritos que dan forma al mundo contados por Werner Herzog

Los Ángeles (EE.UU.), 16 nov. (EFE).- Asteroides apocalípticos, cometas misteriosos y rocas que hablan de nuestro pasado... El cineasta alemán Werner Herzog recorre los cinco continentes en "Fireball", un documental en el que explora cómo los meteoritos y los fenómenos astronómicos han moldeado la imaginación de diferentes civilizaciones.

"Los documentales sobre ciencia son muy predecibles, no queríamos hacer algo demasiado didáctico, sino contar las historias humanas que hay detrás de las rocas", explicó Herzog durante el estreno de esta película adquirida por la tecnológica Apple.

"Fireball: Visitors From Darker Worlds" (Fireball: Visitantes de mundos oscuros) es un documental lanzado esta semana por la plataforma Apple TV+, dirigido y escrito por el alemán junto al vulcanólogo Clive Oppenheimer.

En su tercer largometraje en lo que va de año, el cineasta de 78 años en lugar de mirar al cielo en busca de respuestas, se fijó en los restos que el firmamento deja en la Tierra: Más de 100 toneladas de roca espacial caen a nuestro planeta diariamente.

México, Italia, Arizona, Hawaii o la Antártida son algunos de los lugares que recorre la cinta para conocer cómo los meteoritos han dado forma al paisaje y a la cultura de los países.

"Los meteoritos son un fenómeno que nos habla tanto a nivel científico como metafísico", opinó Oppenheimer.

Por eso, en la ciudad de la Mecca, en Arabia Saudi, la Piedra Negra que contiene la Kaaba ha significado durante años la conexión entre el mundo terrenal y el más allá, simbolizada a través de una roca de origen desconocido que la comunidad científica ha atribuido a un meteorito.

Algo parecido al culto que generó el meteorito de Ensisheim, que cayó en la región de Alsacia (Francia) en 1492 y aún se conserva o al misterio que despierta el Cráter de Chicxulub, el lugar de México donde muchos consideran que comenzó la extinción de los dinosaurios.

El guion de "Fireball" también trata de pronosticar cuándo llegará otro de esos impactos al planeta Tierra y cuál será su poder destructivo.

"El saber no da más miedo, al contrario, da tranquilidad", afirmó Herzog.

APPLE COMPLETA SU CATÁLOGO CON DOCUMENTALES PARA COMPETIR CON NETFLIX

La cinta de Herzog se suma a la colección de películas documentales de Apple TV+, en la que el estreno más fuerte ha sido "Long Way Up", de Ewan McGregor y Charley Boorman sobre su viaje en moto a lo largo de toda América Latina, desde Ushuaia en el sur de Argentina, hasta la ciudad de Los Ángeles.

Además, la compañía confirmó que este año Mariah Carey dará la bienvenida a la Navidad con un programa especial retransmitido en todo el mundo por la tecnológica, que ha firmado un contrato con la cantante de la mítica y recurrente "All I Want For Christmas Is You".

La plataforma de Apple concentra cada vez a más rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Keira Knightley y Reese Witherspoon.