La bachata vuelve a brillar con un guiño al pasado y nuevas fusiones

Miami, 16 nov (EFE News).- Treinta años después de que Romeo Santos y sus compañeros de la banda Aventura reinventaron la bachata y la llevaron al mundo, el género musical dominicano se vuelve punta de lanza de los artistas del país caribeño, pero esta vez con aliados de América del Sur y ritmos urbanos.

“La bachata es parte del ADN de los artistas que miran al Caribe para inspiración. Por eso creo que es uno de esos géneros, como la salsa, a los que siempre volveremos”, dijo a Efe el productor Enrique Barrera, quien cuenta con cinco nominaciones a los Latin Grammy y es el artífice detrás de la próxima bachata que saldrá al mercado.

“Los artistas están buscando salir un poco del reguetón y se han encontrado con los géneros tradicionales, entre ellos la bachata, y los están haciendo suyos de formas diferentes”, agregó el artista.

Además de El Alfa, el artista urbano dominicano más popular del momento, también han sacado bachatas fusionadas con otros géneros el propio Romeo Santos, quien trabajó con la rapera dominicana La Ross María, Natti Natasha y Prince Royce, que “aprobaron” la bachata trap del argentino Khea.

“Todo lo que ayuda a expandir la música y el género de la bachata es más que bienvenido”, indicó a Efe Royce, quien “desde que estaba en la barriga de mi mamá he sido fan de la bachata”.

Para El Alfa, “no hay un artista latino que no conozca la bachata. Es parte de nuestro ADN. Yo siempre pensé que mi primera bachata sería con Romeo, pero sorprendentemente me tocó hacerla con Camilo y no podría estar más contento con lo que resultó”.

El compañero no fue la única sorpresa. Los artistas que se inclinan en su repertorio más hacia lo urbano decidieron que su primer trabajo juntos sería una bachata tradicional.

Fue lo mismo que escogió hacer el puertorriqueño Myke Towers cuando participó en el remix de “Carita de inocente” con Prince Royce.

“La bachata es uno de los géneros que más me gustan y por eso me atreví a cantar melódicamente por primera vez en ´Carita de inocente´. Mucha gente cree que nosotros (los artistas urbanos) solo escuchamos reguetón, pero somos fans de todo tipo de música”, subrayó a Efe el artista puertorriqueño.

NUNCA PASÓ DE MODA

Barrera, quien nació en la ciudad estadounidense de McAllen, rechazó que se esté hablando de un renacimiento de la bachata. “Nunca ha pasado de moda”, aseguró poniendo como ejemplo los éxitos en emisión en directo y ventas de Romeo Santos, cuyo disco “Fórmula Vol.2” fue galardonado en los Latin Billboard 2020 como “Álbum de la década”.

El artista dominicano Vicente García dio una infusión de bachata a su último disco “Candela” (2019) y Juan Luis Guerra nunca ha dejado de sonar.

Sin embargo, sí se ha registrado un nuevo interés en la bachata como vehículo para nuevas fusiones. Tal fue el caso del tema “Ayer me llamó mi ex”, del argentino Khea, quien fusionó su trap con la base rítmica del género dominicano. Para el remix, convocó a Natti Natasha y a Prince Royce.

“Yo no me sumo a las canciones porque me convenga trabajar con un artista, sino porque me encanta la propuesta, y nunca había escuchado una bachata trabajada de esta forma”, indicó a Efe Prince Royce.

Natti Natasha, quien dice que “defiendo mucho cuando canto en bachata, porque es la música que representa a mi tierra y no lo hago muy a menudo”, destacó que le pareció muy “interesante” la fusión de bachata y trap.

EL REY VUELVE A CREAR

República Dominicana ha entregado más que bachata al mundo de la música. De Quisqueya la bella también han salido el merengue y el son.

Sin embargo, han sido los éxitos de las bachatas de Romeo Santos, como parte de Aventura y como solista, los que han llevado el nombre del país caribeño a Europa, Asia y otras partes de América Latina.

El artista, nacido en Nueva York de madre puertorriqueña y padre dominicano, es reconocido como “El rey de la bachata” por haber modernizado el género, que nació como una interpretación del bolero dando prioridad al sonido de las cuerdas.

Sorprendentemente, hasta este año, Santos no había colaborado con artistas dominicanos y la escogida fue una joven rapera de 17 años llamada La Ross María con quien trabajó en el remix de su canción “Tú vas a tener que explicarme”.

Para Royce no es sorpresa porque “Romeo ha experimentado mucho con la bachata. Tiene unas fusiones increíbles hasta con tango. La bachata da para todo y nunca va a pasar de moda”.