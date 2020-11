"Yes Sir, I can boogie", del dúo español Baccara, ¿próximo himno de Escocia?

Londres, 16 nov (EFE).- El dúo español Baccarra triunfa de nuevo, 43 años después, con su canción "Yes Sir, I can boogie" de la mano de la selección escocesa de fútbol y no son pocos quienes en Escocia ya piden que el tema sea el himno del equipo para la próxima Eurocopa.