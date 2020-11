Dúo Dinámico rectifica: Uso de "Resistiré" por el Gobierno de Chile es legal

Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- El grupo español de pop-rock Dúo Dinámico informó este viernes que el uso de su canción "Resistiré" en una campaña del Ministerio de Educación de Chile "está correcto y es legal", horas después de que advirtieran de posibles ilegalidades por el eventual impago de derechos de autor.

"Nos llegó una noticia sobre el uso de la canción "Resistiré" para el Ministerio de Educación de Chile para una campaña. Por un malentendido, comentamos que no sabíamos nada de ello. No es así, y todo está correcto y legal. Lamentamos el desliz", indicó el dúo a través de su cuenta de Twitter.

La campaña, en formato audiovisual y difundida por redes sociales por el propio ministro de Educación, Raúl Figueroa, muestra a unos jóvenes estudiantes alentando por seguir aprendiendo, retomando las clases presenciales o continuando desde casa, al ritmo de la canción "Resistiré", a la cual le cambian la letra.

Horas antes de aclarar el malentendido, el Dúo Dinámico dijo en Twitter que el Ministerio de Educación "debiera de haber pedido permiso por lo menos para cambiar la letra" y mostró su sorpresa por que "en un Ministerio nadie haya advertido de posibles ilegalidades".

El dúo continuó diciendo que ellos sólo tienen parte de los derechos sobre la grabación que hicieron de este tema para su disco "En forma" de 1988 y que "autoralmente, 'Resistiré' tiene cuatro dueños: dos autores y dos corporaciones (editoriales)" y que "todos deben estar de acuerdo en cada cesión".

Tras aclarar lo sucedido, el grupo dijo "apoyar" la campaña del Ministerio de Educación de Chile y se mostró "orgulloso" de que su canción "sirva para estimular a los jóvenes estudiantes chilenos".

Ante la polémica que se generó por esta situación, el ministro de Educación de Chile declaró que "todos los derechos de autor" y "todos los impuestos asociados a España" están "absolutamente pagados", según recogieron medios locales.

La letra modificada de la canción usada en la campaña dice lo siguiente: "Aunque quede poco de este año, el pijama me quiero sacar / aunque algunos sigan desde casa, la pandemia no nos va a ganar / estudiaré, para seguir creciendo / aprenderé lenguaje, matemáticas e inglés / por nuestros sueños no bajaremos los brazos / algunos padres y docentes todos juntos somos más / continuaré, me seguiré esforzando / soportaré el encuentro y cuando pueda volveré / echo de menos a mis profes y amigos / aprenderé, aprenderé".

CUESTIONAMIENTOS POR EL COSTO DE LA CAMPAÑA

El costo de la campaña, de 300 millones de pesos chilenos (cerca de 400.000 dólares) generó muchas críticas al Ministerio a través de las redes sociales y por parte del Colegio de Profesores.

"En el contexto actual en que está la educación, con tanto esfuerzo que ha habido desde las comunidades escolares, gastarse 300 millones de pesos en esa campaña la verdad que es casi una burla y ofensivo contra los miles de niños que no han tenido dispositivos ni formas de poder conectarse", dijo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en la radio local Cooperativa.

El ministro defendió que este tipo de acciones "son una herramienta fundamental para generar conciencia" y aseguró que se trata de "recursos que están diseñados por la ley de presupuestos para, precisamente, lograr un objetivo concreto".

"En este caso, el objetivo es que toda la ciudadanía tenga consciencia de lo relevante que es hacer todos los esfuerzos hoy para que nuestros niños y jóvenes tengan las mayores posibilidades", detalló.

En estos momentos, el Ministerio de Educación lleva a cabo la campaña "Sigamos aprendiendo" para incentivar el retorno voluntario a clases presenciales, combinando la educación tradicional en el aula con el aprendizaje a distancia.

A principios de marzo, al menos 70 centros educativos de todo el país volvieron a abrir sus puertas para retomar las clases de manera presencial en aquellas zonas que se encuentran en un grado alto de apertura por la poca incidencia de la pandemia.

En estos lugares, son los propios establecimientos educativos son los que deciden si retoman las clases presenciales y, en caso de hacerlo, la asistencia de profesores y alumnos en voluntaria, pudiendo seguir en modo virtual si lo prefieren.

De igual forma, el retorno a la modalidad presencial es gradual y no todos los alumnos ni el personal vuelven a la vez.

En pasadas declaraciones a la prensa, Figueroa consideró que "las clases presenciales son irremplazables y que es fundamental, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, hacer los esfuerzos para ir recuperando esa experiencia escolar".