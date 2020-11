La esposa del reguetonero Wisin lanza la línea de ropa "God Never Fails"

San Juan, 6 nov (EFE News).- La esposa del reguetonero puertorriqueño Wisin, Yomaira Ortiz, anunció este viernes su lanzamiento como empresaria en el mundo de la moda a través de su línea de ropa "God Never Fails" (Dios nunca falla).

Fotografía cedida por la marca "God Never Fails" (Dios nunca falla) de la esposa del reguetonero puertorriqueño Wisin, Yomaira Ortiz, donde aparecen 4 de sus diseños lanzados este viernes. EFE/God Never Fails /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS