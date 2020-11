Natti Natasha y Prince Royce apadrinan a Khea en remix de su primera bachata

Miami, 6 nov (EFE News).- Natti Natasha y Prince Royce presentaron este viernes el remix de "Ayer me llamó mi ex", el original tema del artista urbano argentino Khea, en el que mezcló su trap romántico con la bachata.

En una entrevista exclusiva con Efe, los tres artistas conectados a través de una videollamada contaron qué les inspiró a juntarse en la inédita fusión, que cuenta además con la participación de Lenny Santos, el instrumentalista y productor más destacado de Aventura.

"Cuando escuché la canción de Khea me quedé impresionado. Jamás habría pensado que la fusión del trap suramericano y la bachata podría funcionar y quedó increíble. Es muy emocionante sumarse a algo nuevo", dijo Royce.

"Khea y yo compartimos algunos miembros de nuestro equipo y en el momento que me pusieron la canción, supe que si había un remix me encantaría formar parte. Pero además, me encanta que me haya dado la oportunidad de ¡por fin poder trabajar con Prince Royce!", destacó la artista dominicana.

El argentino de 20 años conoció a Natti y a Royce en Miami hace unas semanas, durante la grabación del video que tenido 2,2 millones de visualizaciones en sus primeras 12 horas. La canción llegó el viernes en la mañana a las plataformas de "streaming".

"Se me ocurrió hacer 'Ayer me llamó mi ex' con la base de la bachata porque era la música que más sonó en mi casa durante los meses de confinamiento, que fue cuando la hice. Mi mamá y mi hermana escuchan bachata todo el día", reveló Khea.

Tras destacar que fueron ellas las que le hicieron fan del género musical dominicano, Khea reconoció que la canción le ha dado grandes satisfacciones desde el principio, comenzando la participación de Santos.

Además, "Ayer me llamó mi ex" se colocó hace tres semanas en la lista de las 10 canciones más populares en Spotify de Argentina, Chile y España.

"Me emociona que este intento de hacer algo diferente, inspirado por mi familia, esté siendo tan bien recibido. Más aun ahora con estos dos gigantes", subrayó el argentino.

El remix de la canción profundiza en el tema del original. Los tres artistas cuentan las diferentes formas de vivir la ruptura de una relación tóxica, que es saboteada por la atracción.

"A quién no le ha pasado", dijeron los tres entre risas, sin querer entrar en detalles sobre qué les inspiró a escribir sus partes.

Los artistas aspiran a poder cantarla en vivo juntos pronto, aunque los tres mantuvieron que la seguridad sanitaria es más importante que eso.

Khea expresó su "gran preocupación" por la situación en Argentina, donde los casos se multiplican diariamente. Royce la pasó " muy mal" cuando se contagió de la enfermedad.