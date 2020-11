System Of A Down lanzan sus primeras canciones en 15 años en apoyo a Armenia

Madrid, 6 nov. (EFE).- Quince años después de su último álbum, la banda californiana de origen armenio System of a Down ha sacudido este viernes las redes con el lanzamiento sorpresa de dos temas nuevos, "Protect The Land" y "Genocidal Humanoidz", que han dejado muy buen sabor de boca a sus seguidores y un poderoso llamamiento político.