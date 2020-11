"Contad cada voto": Hollywood se planta ante declaración de victoria de Trump

Los Ángeles, 4 nov (EFE News).- "Contad cada voto". Ese es el lema que los demócratas están usando en las redes para rechazar que el presidente Donald Trump se proclame ganador de las elecciones sin terminar el conteo, y a ese intento por evitar un fraude electoral se han unido numerosas estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo.

"Votamos y usamos nuestras voces. Es tiempo de honrar eso y de asegurarnos de que cuenten cada voto antes de proclamar un ganador", escribió hoy en Twitter Mark Ruffalo, uno de los actores de Hollywood más comprometidos con la izquierda estadounidense.

"Cada voto en este país importa; ¡será contado e importará! ¡Es el emblema de nuestra democracia!", defendió Lady Gaga, que se volcó en la recta final de la campaña para respaldar al candidato demócrata Joe Biden.

"Las papeletas por correo no son 'una sorpresa': son papeletas. Son votos. Y necesitan ser contados", apuntó por su parte Kerry Washington.

"Os lo dije a todos. Simplemente sed pacientes. Relax y contad cada voto", afirmó Josh Gad.

John Legend aseguró que esta incertidumbre le recuerda mucho a las elecciones legislativas de medio mandato de 2018.

"Mucho estrés y opiniones prematuras hasta que todos los votos fueron contados y a los demócratas les había ido bastante bien. Dejemos que cuenten", indicó.

Y America Ferrera también subrayó que no tener resultados el mismo día de la votación no es algo inusual en unas elecciones generales de EE.UU.

"Nuestra democracia se fundó en el derecho a votar y la creencia de que cada voto cuenta. Esta elección ya es suficientemente caótica: no dejéis que las falsas expectativas lo empeoren. No hay un ganador antes de que todos los votos sean validados y contados. No importa cuánto tiempo se tarde en eso: tenemos que asegurarnos de que cada voto se cuente", señaló.

Katy Perry lo resumió en un sentido similar: "Cada estadounidense cuenta: contad cada voto".

"Como votantes, acudimos a las urnas en números récord pese a una pandemia, un colapso económico e intentos para detenernos. Ahora nos vamos a asegura de que cada voto cuente", escribió, finalmente, Alyssa Milano.