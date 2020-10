Equipo de "Amores perros" reunido tras 20 años en Festival de Cine de Morelia

México, 28 oct (EFE).- Actores, actrices, productores, y el propio director Alejando González Iñárritu, de la película mexicana "Amores perros" (2000) se reunieron este miércoles en una conferencia virtual del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para recordar anécdotas de esta cinta que cumple 20 años.

La cinta de Iñárritu, cuya versión remasterizada se presentará en el FICM, estuvo en su momento nominada al Óscar como mejor película de habla no inglesa, fue ganadora de once premios Ariel y decenas de galardones internacionales.

Además sentó precedentes en el cine mexicano y fue el reinicio de la internacionalización del mismo.

Entregando una rosa roja a los participantes, fue como Iñárritu dio inicio a este proyecto que sería un punto clave de su carrera y que cerró regalándoles una rosa blanca llena de agradecimiento.

Un agradecimiento que mostró durante la conferencia de prensa y que compartieron sus compañeros contando anécdotas, tanto emotivas como curiosas o graciosas, que probablemente la audiencia nunca había conocido.

"Amores perros" fue reveladora por su fondo profundamente social y su novedosa narrativa, aunque Iñarritú se negó a aceptarlo, aseguro que definitivamente para él había sido un antes y un después en su carrera, sin embargo, no fue el único que lo considero.

INCONTABLES ANÉCDOTAS

Gael García, uno de los protagonistas de la historia, recordó cómo fue llevar a cabo su primera película y lo extraño que fue para él recibir una llamada de Iñarritu a quien conocía por ser locutor de WFM radio.

"Era una época donde no entendía qué pasaba en mi vida. Yo no había leído un guión de largometraje, me acuerdo los días que pasaban empezar a leer el guión que se llamaba 'Perro blanco perro negro' y dije oye esto esta padrísimo", apuntó.

Y señaló que gracias al trabajo de Iñarritu el mundo pudo conocer "un poquito de la realidad" que acontecía en México.

La nominada al Oscar Adriana Barraza confesó que gracias a la invitación de "El negro" (Iñárritu) a la película, descubrió su potencial para actuar.

"Eres un maestro para mí porque me enseñaste que yo podía actuar de otra forma", le dijo Barraza a Iñarritu.

Asimismo, Jorge Salinas y Gustavo Sánchez, también actores de la película, dijeron lo difícil que había sido sentirse a la altura de un proyecto tan ambicioso como este y lo mucho que los hizo crecer en la actuación.

Por su parte, Gustavo Santaolalla recalcó haber estado a punto de renunciar al proyecto por falta de tiempo pero que la originalidad del guión y la historia de la trágica película lo hizo recapacitar y tomarlo.

Y sobre la realización o no de esta cinta tuvo mucho que ver Alejandro Soberón, uno de los productores de Altavista que terminó por arriesgar dos millones de dólares en esta cinta que no pudieron dejar pasar.

"Cuando fundamos Altavista dijimos 'no vamos a producir nunca una película de más de 1,5 millones (de dólares). Pero llega 'Amores perros' y empieza a mover fibras por todos lados. El día anterior a reunirnos contigo (Iñárritu) Martha Sosa (productora) me llamó y me dijo 'vuelve a leer la historia'. Otra vez la leí y cuando terminé dije 'tenemos que hacerla suceda lo que suceda'", expresó Soberón.

En la conferencia se pudo comprobar que todavía quedan potentes vestigios de la importancia del gran equipo que lograron formar para que "Amores perros" se convirtiese en un hito del cine mexicano.

Durante la conferencia también recordaron anécdotas y momentos especiales personas como las actrices Goya Toledo o Vanessa Bauche, las productoras Martha Sosa y Mónica Lozano o el actor Álvaro Guerrero, entre otros.

Este año se tenían planeadas múltiples celebraciones para los 20 años de la película, entre ellos una proyección en el Zócalo de la Ciudad de México, así como un concierto de las bandas que fueron parte de la película, aunque los planes se vieron truncados por la pandemia, en conferencia anunciaron que están trabajando en un libro donde publicarán anécdotas y el guión gráfico del filme.

El FICM celebra este año su 18 edición en un formato híbrido entre lo virtual y lo presencial debido a la pandemia mundial de coronavirus y con esfuerzo para no cancelar esta fiesta del cine mexicano que contará también con la presencia ("online" u "offline") de otras personalidades como Michel Franco con su cinta "Nuevo orden", el actor estadounidense Matt Dillon que dirigió "El gran Fellove" o David Pablos con "El baile de los 41".