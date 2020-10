Casi 50 temas inéditos de Roxette verán la luz en la colección "Bag Of Trix"

Madrid, 28 oct. (EFE).- Casi 50 temas inéditos de Roxette verán la luz de forma escalonada en las próximas semanas como parte de una colección dividida en cuatro volúmenes y titulada "Bag of Trix- Music From The Roxette Vaults".

Según ha informado este miércoles la discográfica, Warner Music, se trata de 46 cortes realizados por el célebre dúo sueco de pop-rock de 1998 a 2016, entre versiones en español, demos, mezclas alternativas y pistas adicionales.

Podrá así disfrutarse de grabaciones caseras de Marie Federiksson como "Pocketful Of Rain", la demo acústica de "Hotblooded" o de su versión del tema "Help!" de los Beatles que registraron en los estudios de Abbey Road en el otoño de 1995.

El volumen uno de "Bag Of Trix" se lanzará el 30 de octubre y consta de 12 canciones, entre las que sobresalen la demo "Like Lovers Do" (tomada durante una sesión de preparación del álbum debut de 1986, "Pearls Of Passion”) y el nuevo sencillo "Let Your Heart Dance With Me", que no se incluyó en el repertorio del último álbum, "Good Karma" (2016).

Los siguientes volúmenes verán la luz sucesivamente los días 13 y 27 de noviembre y el 11 de diciembre, fecha en la que además se publicarán los dos formatos físicos ideados para esta colección: una caja de 4 vinilos y una caja de 3CDs.

Formado por Per Gessle y Marie Frederiksson, Roxette se convirtió en uno de los grupos suecos de mayor éxito internacional, especialmente tras el lanzamiento de su segundo disco de estudio, "Look Sharp!" (1988), que incluía los éxitos "Dressed For Success", "Listen To Your Heart" y "The Look".

Le tomarían el relevo "Joyride" (1991), que figura entre los 100 discos más vendidos del mundo, gracias a temas como "Spending My Time", o "Crash! Boom! Bang!" (1994), con el que vio la luz "Sleeping In My Car".

Un tumor cerebral llevó a Frederiksson a un largo período de recuperación a principios del siglo XXI y, aunque llegó a lanzar después un álbum como solista en 2004, el dúo estuvo sin publicar material nuevo hasta 2011, cuando vio la luz "Charm School", al que siguieron otros dos discos más de estudio, "Travelling" (2012) y el final "Good Karma".

La enfermedad volvió a cebarse con la cantante, que se resintió en los últimos años de actividad de Roxette hasta el punto de tener que cancelar la gira por su 30 aniversario. En 2019, se anunció su fallecimiento a los 61 años de edad, pero tras haber despachado más de 75 millones de copias en todo el mundo.