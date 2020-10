Brian May versiona "I'm A Woman",en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Madrid, 23 oct (EFE).- El legendario guitarrista Brian May, fundador de Queen, ha publicado este viernes una versión del clásico "I'm A Woman", cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra el cáncer de mama.

El británico, que ha producido y toca la guitarra en la canción, está acompañado por las voces de cuatro artistas femeninas exparticipantes del musical "We Will Rock You", basado en la música de Queen: Mazz Murray, Kerry Ellis, Gina Murray y Anna-Jane Casey, quienes juntas han formado el grupo WOMAN.

Para esta iniciativa de carácter benéfico organizada en colaboración con las organizaciones Target Ovarian Cancer y The Caron Keating Foundation, May ha tomado prestado el tema que popularizara Peggy Lee en los años 60 y que compusieran Jerry Leiber y Mike Stoller.

Como curiosidad, May ha querido utilizar una guitarra de color "extrarrosa" en el videoclip de la canción, que ha visto la luz en el "Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama".