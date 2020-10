Ariana Grande ocupa la Casa Blanca de Trump en su nuevo tema, "Positions"

Madrid, 23 oct (EFE).- Sin apenas margen de anticipo, Ariana Grande ha publicado este viernes por sorpresa en todas las plataformas el tema "Positions", primer anticipo del que será el sexto disco de estudio para la intérprete estadounidense.

La canción, que ha llegado acompañada de un videoclip en el que simula ser la ocupante de la Casa Blanca como presidenta de EE.UU., se inscribe en su habitual estilo de r&b suave y melódico para abordar de manera irónica un personaje que deja una carrera de éxito para volver a la cocina y hacerse pasar por la pareja ideal.

A las puertas de las elecciones presidenciales de su país, en las que el actual presidente Donald Trump se presenta a la reelección, "Positions" arranca con unos versos que podrían interpretarse con doble lectura: "Heaven sent you to me / I'm just hopin' I don't repeat history" ("El cielo te ha enviado a mí / Solo espero no repetir la historia", en español).

Su lanzamiento se produce asimismo solo unos días después de que ella misma diese la sorpresa de que antes de que acabara octubre tendría un nuevo álbum en la calle, del que de momento no ha desvelado ni el título ni la portada ni la fecha exacta de lanzamiento.

Fue en 2013 cuando Grande (Boca Ratón, 1993) arrancó su carrera con "Yours Truly", aunque su verdadero espaldarazo internacional lo dio con un trabajo de estilo más pop, "My Everything" (2014), que contenía canciones como "Problem", y comenzó a cimentar su prestigio y personalidad sobre todo a partir de "Dangerous Woman" (2016) y "Sweetener" (2018), en los que recuperaba el toque "r&b".

Su quinto disco, "Thank U, Next" se lanzó en febrero de 2019 y recibió las alabanzas de toda la crítica mundial, además de la nominación al Grammy al disco del año y a la mejor grabación por el sencillo "7 Rings".

A lo largo de 2020, Grande ha colaborado además con otros compañeros, dando lugar a la exitosa "Rain On Me" con Lady Gaga y "Stuck with U" junto a Justin Bieber.