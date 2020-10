"Over The Moon": Una leyenda china y "The Wizard of Oz" se unen en Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El animador de personajes míticos como Ariel, Pocahontas y Tarzán tiene una nueva heroína que presentar al mundo: Su nombre es Fei Fei, y con 12 años quiere viajar hasta la cara oculta de la Luna, el argumento de "Over The Moon".

Tras décadas trabajando para clásicos de Disney, el cineasta Glen Keane estrena en Netflix su primera película de animación, un viaje musical al espacio inspirado por la tradición de China que la plataforma de "streaming" lanza en todo el mundo este viernes.

"Es una historia contada desde el punto de vista del descubrimiento", explicó el director a Efe.

La película funciona a modo de un cuento moderno basado en la leyenda china sobre Chang'e, la diosa de la Luna que, a diferencia de otras deidades, no representa al astro sino que vive en él.

UN CUENTO MODERNO QUE RECORDARÁ A "THE WIZARD OF OZ"

Como en el viaje que Dorothy emprende en "The Wizard of Oz", Fei Fei, una niña ambiciosa y con gran inteligencia, trata de reencontrarse con su madre fallecida y para eso debe llegar a la cara oculta de la Luna.

"Mi nieta es así, todo le emociona porque está descubriendo el mundo -asegura Keane-. Es maravilloso".

Con el espíritu de quien llega por primera vez a un nuevo lugar, "Over The Moon" traslada a los espectadores de la China moderna hasta Lunaria, un reino imaginario que se ubica en la parte oculta de la Luna y que, lejos de ser oscuro, está lleno de color y de desafíos a las leyes de la naturaleza.

Desde aves en motocicletas a perros lunares y familiares desconocidos, todo parece posible en el nuevo destino.

Pero más allá de dar rienda suelta a la imaginación, Keane ha creado un relato sobre confiar en que lo imposible puede lograrse a través del espíritu de una joven apasionada por la ciencia, una carrera con muy pocos referentes femeninos.

"Fei Fei tiene una actitud de que todo es posible, lo cual es un valor muy bueno para todas las chicas en el mundo. Y también para los chicos. Es muy humano tener dudas de nuestras propias habilidades para conseguir nuestros sueños", razonó.

El impulso para lograr la hazaña es la pérdida: La madre de la protagonista muere al comienzo de la película y su vacío despierta el interés de la protagonista por comprobar esa leyenda que escuchó de pequeña.

"Ella es el vehículo de las emociones, muchos se pondrán en su piel y se identificarán con algo tan universal como la pérdida", opinó Keane.

UN MUSICAL ANIMADO AL ESTILO DE "FROZEN" Y "COCO"

Después del éxito que resultó de "Frozen" y "Coco", al combinar animación 3D con narración musical, Netflix repite la fórmula con un musical animado.

"Tiene ocho canciones. Es un musical. En el corazón de este musical está la canción 'Rocket to the Moon', que canta Fei Fei", avanzó.

Además, en la versión en inglés, "Over The Moon" es la primera cinta animada con un reparto enteramente asiático que contará con las voces de algunos de los principales rostros de la comunidad asiática en Hollywood como Cathy Ang (Fei Fei), Sandra Oh, Ken Jeong, Phillipa Soo, John Cho y Ruthie Ann Miles.

En su apuesta cada vez más decidida por el cine, la fantasía de "Over The Moon" es la fórmula con la que Netflix quiere conquistar el Óscar de animación que tan cerca estuvo el año pasado con "Klaus", del español Sergio Pablos, y que finalmente cayó en manos de Disney, escuela de la nueva película animada.