La ex Miss Universo Denise Quiñones resalta su voz cantando un tema de un autor cubano

San Juan, 20 oct (EFE).- La ex Miss Universo 2001, la puertorriqueña Denise Quiñones, ha mostrado nuevamente sus dotes musicales, al colgar un vídeo cantando "Longina", tema del cubano Manuel Corona, junto al percusionista boricua Daniel Díaz.

El vídeo, colgado en la página de Facebook de Díaz y en YouTube, fue filmado por Bryan Santiago, mejor conocido como "Bstatic", en el restaurante The Mezzanine, en el Viejo San Juan.

En dicho vídeo, aparecen Quiñones y Díaz interpretando el tema uno frente al otro y con la música de la canción de fondo.

"Para ustedes con mucho amor... cantando junto a @danielconga la canción 'Longina' del cantautor cubano Manuel Corona. Solo a voces y mucho corazón. Espero que la disfruten", expresó la también directora de Miss Universo Puerto Rico en su cuenta de Instagram.

Díaz, por su parte, es conocido como "El Tripandero", pues es capaz de tocar tres panderos (instrumento de percusión) al mismo tiempo.

Por ello y el resto de sus destaques musicales, forma parte del grupo de músicos de la banda del rapero puertorriqueño Residente.

Este nuevo vídeo de Quiñones cantando se suma a otro que colgó en abril pasado, interpretando "If the world was ending", del canadiense JP Saxe y la estadounidense Julia Michaels, y en el que afirma que lo "único" que necesita el ser humano "es el amor".

Los dotes de vocalización de esta exreina no son nada extraño, pues esta llegó a lanzar su disco, "Ruidos y silencios", ha participado en producciones discográficas y en musicales, como en "Mamma Mia!", en el que también estuvo la veterana cantante puertorriqueña Ednita Nazario.

De igual manera, Quiñones participó en el año 2012 en el disco del especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, "Hecho con sabor a Puerto Rico" interpretando el tema "Fugitiva".

Ese álbum repasa algunos de los éxitos del periodo comprendido entre 1940 y 1980 que produjeron discográficas puertorriqueñas independientes como Marvella, e incluye boleros, orquestas de salsa, rock, nueva trova, nueva ola y rap.

La filmación del proyecto musical, dirigido por el cinematógrafo Kacho López y su empresa Zapatero Films, fueron nominados a un Grammy Latino como mejor vídeo musical en versión larga.

Un tiempo después, Quiñones presentó el espectáculo "Estoy aquí", en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan.

Allí, interpretó están "No soy sin ti", de su álbum, y "Rabo de nube", del cantautor cubano Silvio Rodríguez, y otros temas de la puertorriqueña Sylvia Rexach.