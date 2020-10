Filmes españoles, nominados a mejor largometraje de animación europeo

Berlín, 20 oct (EFE).- Cuatro películas, entre ella la española "Klaus", de Sergio Pablos, y la francesa "Josep", de Aurel, con participación española y belga, han sido nominadas a mejor largometraje de animación de los Premios de Cine Europeo, anunció hoy la Academia de Cine Europeo (EFA), con sede en Berlín.

Los otros dos filmes nominados son la franco-danesa "Calamity", de Rémy Chayé, y la rusa "The Nose Of The Conspiracy Of Mavericks", de Andrey Khrzhanovsky.

El comité que determina la nominación a mejor película de animación de esta 33 edición de los Premios Europeos de Cine está compuesta por el productor español Antonio Saura, la miembro de la Junta de EFA Béatrice Thiriet (Francia) y la directora rumana Anca Damian.

Completan este comité en representación de CARTOON, la Asociacion Europea de Cine de Animación, el productor portugués Diogo Carvalho, la productora británica Camilla Deakin y el luxemburgués Norbert Laporte.

El filme ganador, que será elegido por los 3.800 miembros de la EFA, se anunciará el próximo 12 de diciembre durante la ceremonia de los 33 Premios de Cine Europeo, que en esta ocasión se celebrará de manera virtual en Berlín debido a la pandemia del coronavirus.

Inicialmente estaba previsto que la gala se celebrara en la capital islandesa, Reikiavik.