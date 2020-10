Todd Solondz impartirá una clase magistral telemática en Abycine 2020

Madrid, 20 oct (EFE).- El director y guionista norteamericano Todd Solondz, autor de "Happiness" o "Welcome to the Dollhouse" y nombre clave del cine independiente estadounidense, impartirá una clase magistral vía telemática el próximo 28 de octubre dentro de la programación del XXII Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine) en el sureste de España.