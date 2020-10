"Euphoria" estrenará dos episodios especiales antes de Navidad

Los Ángeles (EE.UU.), 19 oct (EFE).- "Euphoria", la exitosa serie de HBO protagonizada por Zendaya, estrenará dos episodios especiales a partir del 6 de diciembre mientras reanuda el rodaje de la segunda temporada, paralizado por el coronavirus.

"Realmente los extrañamos. Próximamente dos episodios especiales de 'Euphoria'", publicó Zendaya este lunes en sus redes sociales, justo un mes después de ganar el Emmy a la mejor actriz dramática por protagonizar esta ficción.

Los dos especiales llegarán a HBO mientras el reparto se prepara para filmar una segunda temporada que lleva tiempo aplazándose por la pandemia del coronavirus.

Aún así, al menos el primero de los dos nuevos episodios, titulado "Trouble Don't Last Always" ("Los problemas no duran siempre"), continuará con la trama de la primera temporada.

"Después de que Jules la abandonara en la estación de tren y recayera, el primer episodio especial sigue a Rue mientras celebra la Navidad", indicó HBO.

El actor Colman Domingo, quien encarnaba al exdrogadicto Ali en los primeros episodios, será protagonista del primer especial. Se desconocen los detalles del segundo.

Desde su estreno el año pasado, "Euphoria" se ha convertido en una de las revelaciones televisivas del momento.

En la serie, Zendaya encarna a una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad estadounidense donde la mayoría de vecinos esconden secretos personales.

Con su papel, la actriz, de 24 años, venció en los últimos Emmy en una reñida categoría contra veteranas de la interpretación como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer.