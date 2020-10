España colaborará en repararación de monumentos dañados por el ISIS en Siria

Barcelona (España), 19 oct (EFE).- La Institución Milá y Fontanals (IMF) de Investigación en Humanidades de Barcelona (España) supervisará la reparación y conservación de los monumentos dañados por el Estado Islámico (ISIS) en la ciudad siria de Raqqa.

Según ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en mayor centro de investigación español, los monumentos sobre los que se trabajará son las murallas de la ciudad de Raqqa, el palacio Qsar al-Banat, la gran mezquita de Al-Mansur y la Mezquita Al-Hamidi.

La IMF-CSIC se encargará de supervisar a distancia los trabajos de organizaciones locales mediante una metodología específica y desarrollada para este fin, lo que, según los científicos, permitirá "una actuación eficaz y segura, así como la formación de profesionales locales".

Entre junio de 2014 y marzo de 2019, el autodenominado Estado Islámico (ISIS) controló un amplio territorio entre Siria e Irak, ocupación que hizo que, entre otros muchos aspectos, el patrimonio cultural sufriese graves consecuencias.

Raqqa, ciudad cuyo patrimonio refleja la riqueza cultural y convivencia religiosa en el norte de Siria a lo largo de la historia, sufrió especialmente las acciones del ISIS.

Según la Institución Milà y Fontanals, los esfuerzos de las nuevas autoridades no son suficientes para evitar el deterioro de los monumentos dañados, que se encuentran expuestos a la inestabilidad estructural, la intemperie, el saqueo o el vandalismo.

Por eso la IMF-CSIC se ha implicado en la protección de este patrimonio a través de un proyecto financiado por el British Council en partenariado con el Department for Digital, Culture, Media and Sport, dentro del programa Cultural Protection Fund, con más de 100.000 euros.

El proyecto consistirá en formar profesionales locales en documentación de daños y elaboración de planes de consolidación de monumentos, actuar sobre cuatro monumentos dañados durante el conflicto y hacer una campaña de sensibilización sobre la importancia del patrimonio cultural entre la población local.

Para alcanzar los objetivos propuestos, la IMF-CSIC contará con la ayuda de las ONG Rehabimed, especializada en restauración de monumentos; ELAF Organization for Relief and Development), que enviará los recursos a Siria; Roya, organización radicada en Raqqa que se ocupará de los trabajos sobre el terreno; y Heritage for Peace, encargada de coordinar las organizaciones españolas y la siria.

Par ello han ideado una metodología de supervisión a distancia de los trabajos que ha sido desarrollada por la IMF-CSIC en un proyecto para proteger el patrimonio en lugares de conflictos bélicos que ha financiado la Fundación BBVA, que se encuentra en su fase final de desarrollo.

Con este proyecto, la IMF-CSIC ha destacado que se sitúa entre las pocas instituciones a nivel mundial que son capaces de actuar en la protección del patrimonio cultural en áreas en conflicto o de difícil acceso.

El proyecto no solo permitirá la estabilización de los cuatro monumentos mencionados, de gran importancia histórica y artística, sino que dotará a los profesionales locales de los conocimientos para nuevas actuaciones en otros elementos dañados.