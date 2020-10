La moda de señora y caballero se difumina ante nuevos géneros e identidades

Barcelona, 18 oct (EFE).- Diseñadores y expertos apuntan que aunque la moda haya potenciado en los últimos siglos la dualidad entre femenino y masculino, en el futuro puede convertirse en una herramienta de visibilidad de nuevas identidades que trasciendan a los géneros tradicionales.

Y es que la mayoría está de acuerdo en que el futuro de la moda es la "moda sin género" o "a-género", que no limita a las personas según su género binario (femenino o masculino) y obliga a comprar en la planta de señora o caballero, sino que las viste más bien según su morfología.

"Nuestra manía clasificatoria tendrá que cambiar en el futuro. El sistema de pensamiento que consiste en clasificar una persona y crear dualidades ha sufrido un cambio de paradigma que pasa por superar el clásico binarismo de género hombre-mujer", ha defendido a Efe en ese sentido Silvia Ventosa, conservadora de Textil del Museo del Diseño de Barcelona.

Aunque en el pasado ya diseñadores como Yves Saint Laurent introdujeron el traje chaqueta para la mujer haciendo frente a otras tendencias de hipersexualización femenina encarnadas por firmas como Versace o Armani, cada vez un mayor número de jóvenes diseñadores apuesta por las prendas unisex.

Las prendas sin género, pensadas para vestir, sin cambiar patronajes, a hombres y mujeres, ganan cada vez más peso en los desfiles de moda, un cambio de paradigma que promete revolucionar el sector con tanta fuerza como las nuevas tendencias de producción textil ecológicas.

Para Alejandro Gómez Palomo, Palomo Spain, conocido por una moda de tendencias tradicionales femeninas para hombre, "todos los diseñadores están yendo hacia ahí", en referencia a la moda "a-género".

El joven diseñador español, que ha participado en la conferencia "D-Generades" en el Museu del Disseny de Barcelona sobre moda y perspectivas de género dentro de la Biennal de Pensamiento, ha reflexionado sobre cómo nos marca la moda desde que, como recién nacidos, se nos viste de rosa o azul celeste, y ha explicado que en su trabajo de forma instintiva siempre ha querido ir más allá y "jugar" con las prendas y el género.

Preguntado sobre si en su trabajo pretende cuestionar tópicos de género, ha apuntado que en su cabeza no hay tanto discursos conscientes como ganas de experimentar y fantasear, y que él mismo no sabría definir qué es o qué no es la "masculinidad" hoy en día.

"No conozco a ningún hombre, da igual su tendencia sexual, que no quiera probarse en mi estudio un zapato de tacón y ver qué se siente", ha explicado el diseñador, que aunque sea famoso por su moda "para hombre", ha vestido a estrellas como Rosalía, Rita Ora o Miley Cyrus.

Silvia Ventosa ha señalado que, aunque desde los años 60 y 70 ha habido movimientos de moda unisex, nunca se ha superado el paradigma de los géneros binarios, si bien nunca antes grandes marcas comerciales como ahora habían hablado de moda "a-género".

Crítico sin embargo con la moda sin género como "arma de doble filo" se ha mostrado también, en declaraciones a Efe, Roberto Piqueras, comisario de MODA-FAD del proyecto Sustainable Challenge, que dice "temer" que la moda "a-género" desdibuje la lucha de las desigualdades o las violencias de género, a menudo femeninas, que siguen existiendo.

Además, ha destacado la hipocresía de que se pretenda defender desde las grandes marcas comerciales la moda "a-género" porque sea tendencia, mientras sus prendas se producen en el tercer mundo en gran medida por mujeres pobres.

Piqueras ha explicado que MODA-FAD, Design Manchester y el British Council han puesto en marcha una convocatoria de becas para que 40 estudiantes de escuelas británicas y españolas trabajen conjuntamente para desarrollar proyectos vinculados a la industria de la moda con perspectiva de género.

El proyecto formará parte del programa del festival Design Manchester y culminará en la Barcelona Design Week, del 17 al 26 de noviembre. Lara Malvesí