Mexicanos de Porter ven a banda Zoé como sus mentores y reversionan su música

México, 15 oct (EFE).- El grupo mexicano de rock experimental Porter se dio a la tarea de darle una nueva vida al tema "Dead" de la banda Zoé y aseguran a Efe que aspiran a tener una trayectoria tan sólida como la de la banda liderada por León Larregui, todo mientras celebran su tercera nominación al Grammy Latino.

"Yo los veo como mentores, como un ejemplo de banda a seguir, la trayectoria que tienen es un camino que nosotros perseguimos de alguna manera, nunca son caminos iguales pero sí similares y Porter está caminando en esa dirección", dice el guitarrista Víctor Valverde a Efe.

Esto luego de que la banda originaria del estado de Jalisco fuera invitada a formar parte del disco tributo a Zoé en el que artistas como Bronco, Alejandro Fernández o Mon Laferte han prestado sus voces y talento en homenaje a la banda con 25 años de trayectoria.

Aunque la canción, que se estrena ese jueves, fue asignada a Porter y ellos no tuvieron mucha decisión en ello, el tema es importante para la banda pues "Dead", estrenada en el 2005, les trae gratos recuerdos de sus inicios como banda así como de las primeras tocadas que tuvieron.

Porter comenzó su camino en el 2004 en medio de una fuerte escena del rock nacional con una propuesta diferente y experimental comandada por el cantante Juan Son.

Tiempo después el vocalista saldría de la agrupación dándole su lugar a David Velasco y quedando hasta la fecha Valverde, Fernando de la Huerta (guitarra) y Diego Rangel como los integrantes originales.

"Yo recuerdo mucho esta canción porque creo que fue cuando Zoé se empezó a consolidar, nosotros empezábamos a hacer música en ese entonces y ellos eran una referencia para nosotros, era una banda que respetábamos y admirábamos", explica.

Además, recuerda que fueron precisamente los creadores de "Vía láctea" quienes impulsaron su carrera al invitarlos a su primera tocada en la Ciudad de México en donde se presentaron junto a ellos agrupaciones como She's a Tease y Austin TV.

Pero esta relación existente y perdurable con el paso de los años no impuso ningún tipo de responsabilidad en los tapatíos que no fuera 100 % musical. Pues Víctor asegura que el reto no era en sí agradar a Zoé, sino recrear un universo pensando en el público que los escuchará.

"Lo primero que tenía que pasar era que no podía sonar a Zoé y que no tenía que transmitir la misma emoción que la canción original, creemos que reversionar el trabajo de otro artista no es crear canción con otro estilo musical, sino es recrear el universo del tema y quisimos mostrar otra cara de "Dead", una no conocida, apunta Valverde.

Para lograrlo los músicos echaron mano de sus instintos y aunque el tema sigue siento rock-pop, intentaron llevar notas oscuras y melancólicas influenciados por la música noventera.

GRAMMY LATINO NUEVO DISCO

Los creadores de "Espiral" han demostrado el compromiso que tienen para reinventarse y esta vez celebran los frutos que trajo su disco más reciente "Las Batallas" (2019) al recibir una nominación al Grammy Latino al Mejor Video Musical Versión Corta por "Para ya".

"Honestamente no nos esperábamos ninguna nominación pero nos vino de maravilla, es la tercera que tenemos, estamos muy contentos esperando llevarnos la presea", dice Valverde quien además se siente orgulloso del trabajo de su paisano Alexis Gómez quien dirigió el video nominado.

Otro de los motivos que tiene emocionado a Valverde, es el proyecto que han estado cocinando este año, un nuevo disco que marcará un antes y un después en la historia de la agrupación puesto que asegura, está lleno de baladas y temas bailables poco usuales en ellos.

"Es un disco bien alegre, energético y melancólico, se enfoca en emociones muy distintas a las que se enfocaron "Las batallas" y con temas musicales muy atrevidos que coquetean con nuevas dinámicas, es un disco que va a sorprender mucho", asevera.

Finalmente, Víctor adelanta que Porter está trabajando en poder llevar a cabo una presentación con "Susana distancia" para noviembre.