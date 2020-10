Amazon se queda con Eddie Murphy y la secuela de "Coming to America"

Los Ángeles (EE.UU.), 13 oct (EFE).- Amazon se quedará con la secuela de "Coming to America" (1988), comedia que de nuevo protagonizará Eddie Murphy, después de que el gigante digital haya alcanzado un acuerdo con el estudio Paramount para comprar esta película.

El portal Deadline aseguró hoy que la venta de la cinta titulada "Coming 2 America" se cerró por alrededor de 125 millones de dólares mientras que la revista Variety apuntó que la película podría estrenarse en Amazon el 18 de diciembre.

"Coming 2 America" aspiraba a ser un aliciente de risas familiares para la cartelera navideña, pero la incertidumbre en los cines y los múltiples atrasos de películas debido al coronavirus han llevado finalmente a esta cinta a un estreno digital.

Las primeras noticias sobre la continuación de "Coming to America", una de las comedias más populares de los años 80, se dieron a conocer en enero de 2019, cuando se supo que Murphy se pondría al frente de la secuela.

"Estoy emocionado de que la película salga adelante finalmente", dijo Murphy en aquel momento.

"Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", agregó.

El estudio Paramount contrató a Craig Brewer ("Black Snake Moan", 2006) para dirigir "Coming 2 America" tras la buena sintonía mantenida con el humorista en "Dolemite Is My Name" (2019), una película de Netflix con la que Murphy regresó entre aplausos tras muchos años alejado de los grandes focos.

Murphy volverá a ponerse en la piel de Akeem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le buscaran potenciales esposas que lo adulen todo el rato, decidió viajar a Queens (Nueva York) para, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente.

La secuela verá cómo Akeem descubre que tiene un hijo perdido y regresa a EE.UU. para conocer al heredero al trono de Zamunda.

Actores como Arsenio Hall o James Earl Jones, que participaron en la película original, también aparecerán en la continuación.

También habrá nuevas incorporaciones al elenco como la de Wesley Snipes.

"Coming to America", dirigida por John Landis ("The Blues Brothers", 1980), recaudó 289 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos nominaciones a los Óscar: mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.