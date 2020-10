Elon Musk y su odisea espacial llegarán a la televisión con HBO

Los Ángeles (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El empresario multimillonario Elon Musk y su odisea espacial con SpaceX serán la base de una serie limitada que está preparando la cadena HBO.

El portal Deadline destacó este lunes que el actor Channing Tatum será productor de este proyecto del que todavía no se conoce ninguno de los intérpretes de su elenco.

Esta serie de seis episodios adaptará el libro "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" que firmó Ashlee Vance.

El guionista Doug Jung, cuya carrera incluye cintas como "Star Trek Beyond" (2016), se encargará de escribir esta serie.

Todavía sin título confirmado, esta producción para la pequeña pantalla girará en torno a Musk y su trabajo en SpaceX para recuperar e impulsar los vuelos espaciales estadounidenses desde el sector privado.

El pasado mayo, SpaceX logró su mayor éxito hasta la fecha al llevar, en uno de sus cohetes reutilizables, a los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley hasta la Estación Espacial Internacional (EEI) en un hito de la colaboración público-privada en cuanto a la exploración espacial de EE.UU.

Por ahora, Musk no está involucrado en esta serie inspirada en su vida y su carrera profesional.

HBO es sinónimo de prestigio en la ficción televisiva y en los últimos años ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos a brillar en el apartado de series limitadas (antes conocidas como miniseries).

Un ejemplo de ello es que en las últimas cinco ediciones de los Emmy, que son los premios más importantes de la televisión, HBO se llevó en tres ocasiones el reconocimiento a la mejor serie limitada gracias a "Big Little Lies" (2017), "Chernobyl" (2019) y "Watchmen" (2020).

Parece que HBO continuará por este camino ya que, por ejemplo, el 25 de octubre estrenará la serie limitada "The Undoing" con Nicole Kidman, Hugh Grant, Édgar Ramírez y Donald Sutherland al frente de su brillante reparto.

Y de cara al futuro, HBO tiene en cartera otros proyectos de series limitadas como una adaptación televisiva de la exitosa cinta "Parasite" (2019) o una versión para la pequeña pantalla del clásico de Ingmar Bergman "Scenes From a Marriage" (1974), con Óscar Isaac y Michelle Williams como protagonistas.