Artista boricua Dalex honra a Lennon y recrea su famosa foto con Yoko Ono

USA4289. SAN JUAN (PUERTO RICO), 09/10/2020.- Fotografía tomada por Luis A. Marquez "Vomba" cedida poor Rich Music Inc. donde aparece el artista urbano puertorriqueño Dalex y su esposa, la modelo y comunicadora Patricia Corcino, recreando una famosa foto en blanco y negro de John Lennon abrazado a su esposa, Yoko Ono, en una portada de la revista Rolling Stone publicada en el año 1981. En entrevista con Efe, Dalex explicó que decidió honrar al exBeatle, porque ambos tienen varias cosas en común, entre ellas, ser músicos, son del signo zodiacal Libra y porque el artista urbano boricua cumplió el miércoles, dos días antes de la fecha de nacimiento de Lennon que este año se celebra el 80 aniversario de su nacimiento. EFE/Luis A. Marquez "Vomba"/Rich Music Inc. /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /CRÉDITO OBLIGATORIO