Tras el éxito de "Dora" llega la serie bilingüe "Santiago de los mares"

Miami, 5 oct (EFE News).- Veinte años después del estreno de la multipremiada "Dora la exploradora", la cadena de televisión Nickelodeon estrenará esta semana su nueva serie bilingüe, "Santiago of the Seas", una producción original que sigue las aventuras de un niño caribeño de ocho años que se transforma en un pirata y está orgulloso de su cultura multicultural.

"Santiago Montes es un pirata bueno, muy diferente a todos los piratas que se han presentado en la cultura pop. Es un niño que además está muy orgulloso de su cultura y se mueve en un mundo entre el inglés y el español", dijo en entrevista con Efe su creadora, la puertorriqueña Nicki López, quien en el pasado trabajó con Valerie Walsh Valdés, la creadora de "Dora..." y su esposo, Leslie Valdés, uno de los guionistas de ese show.

El adolescente estadounidense hijo de costarricenses Kevin Chacón es el encargado de poner voz a Santiago. Con una voz transformada por los casi dos años que han pasado desde que grabó los primeros capítulos, el joven celebró la posibilidad de usar sus dos idiomas, al igual que hace el joven pirata y sentir que va a "enseñarle español a otros niños".

En el primer episodio, al que tuvo acceso Efe, se ve a los otros personajes como a la familia Montes, los dos mejores amigos de Santi, Tomás (Justice Quiroz) y Lorelai (Alyssa Cheatham) y la malvada pirata Bonnie Bones (Kyndra Sánchez) quien nunca se separa de su mascota, el cuervo Sir Butterscotch, interpretado por John Leguizamo.

"Es maravilloso participar en un proyecto así, que le da a los niños latinos alguien con quien identificarse y al resto de los niños de este país, una imagen fantasiosa pero real de lo que somos los latinos", indicó a Efe Leguizamo, de padres colombianos.

UN REFLEJO DE LA CULTURA

Leguizamo, quien creció en la ciudad de Nueva York, está convencido de que su vida habría sido "mucho más fácil si hubiese tenido a alguien como Santi en la televisión de mi casa. Alguien que me hubiese enseñado y le hubiese enseñado a los demás lo lindo de ser latino".

El artista, quien este año sacó "Critical Thinking", la primera película que produjo y dirigió sobre un equipo de ajedrez de una de las escuelas secundarias más rudas de Miami, piensa que "verse reflejado en los medios es esencial hoy en día para mejorar la comunicación entre las distintas comunidades del país, particularmente en estos tiempos".

Es una idea de la que se hace eco la productora López: "Anclamos la historia de Santiago en nuestra cultura justamente por eso. Para que celebre todo lo positivo que tenemos".

El amor a Puerto Rico está en todas partes, "aunque no siempre quisimos que fuera obvio, son como ´huevos de pascua´", indicó en referencia al término que se usa para denominar los mensajes secretos que los creadores en cine y televisión ponen en sus producciones para que sean descubiertos por el público más conocedor de su obra.

Para el deleite de los boricuas, "The Legend of Captain Calavera", el primer episodio Santiago of The Seas", parece una de esas cestas gigantes que se regalan el Domingo de Resurrección. Con media hora de duración, Santi y sus amigos están en la falda de una montaña tropical, muy parecida a El Yunque, en Puerto Rico.

Los chicos encuentran allí el tesoro del Capitán Calavera y se transforman por primera vez para proteger a "La isla del encanto", el apodo que le dan los puertorriqueños a su isla, de la pirata Bonnie Bones.

"Me encanta que Santi es un pirata bueno. Estamos como lavándole la cara a los piratas, quienes siempre son los malos de las historias", reconoció Chacón sobre un proyecto que recuerda por momentos a la serie infantil de su rival Disney Jr. "Jake and the Neverland Pirates".

LA DEFENSA DEL ESPAÑOL

López, Leguizamo y Chacón encuentran particularmente importante el bilingüismo de la serie cuando muchos latinos están siendo ridiculizados y agredidos cuando hablan su idioma en Estados Unidos.

"Aunque se habla más en inglés que en español, hay más diálogos en castellano que en ninguna otra serie hecha en Estados Unidos, con excepción de las que son producidas por las cadenas de habla hispana", dijo López.

"Para asegurarnos de que todos entienden lo que está pasando, tratamos que lo que se diga en español lo repita de otra forma otro personaje en inglés", agregó.

La serie se estrena este 7 de octubre en Estados Unidos, el 2 de noviembre en el Reino Unido y a principios del año que viene en América Latina.