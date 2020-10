El hijo de María Celeste se lanza a la música desde su momento más doloroso

Miami, 5 oct (EFE News).- Adrián Vadim, hijo adoptivo de la periodista María Celeste Arrarás, se lanzó a la música desde su momento más doloroso: El de darse cuenta que una adopción viene tras un abandono. Así lo reveló en entrevista con Efe el joven de 18 años, quien debutó este mes como cantante.

"Yo era muy chico cuando un amiguito en el colegio me dijo que era adoptado. No sabía qué era eso, así es que tuve que llegar a la casa y preguntarle a mi madre qué significaba. Lloré y me dio un poco de shock porque cuando alguien te dice que eres adoptado, a los cinco años, es algo que tardas un poco en entender", recordó Vadim, quien es el tercer hijo de la conductora y su ex esposo Manuel Arvesú.

Con la ayuda de Arrarás, "me di cuenta de que no importaba si venía de su cuerpo o no, sino el amor que nos tenemos, también que lo más importante no es lo que pasó antes, sino el tipo de persona en la que me puedo convertir", recordó.

Todo eso se lo contó al productor musical Joel Someillan, quien ha trabajado con artistas como Gloria Estefan y Shakira, y juntos compusieron "Just Who I Am".

"La letra es muy fuerte pues hasta llego a preguntar qué es lo que se siente cuando a uno le dejan abandonado al lado del camino. Pero también es una letra con la que todos nos podemos identificar porque todos, en algún momento buscamos nuestra identidad, tal vez cuando somos jóvenes, o cuando perdemos un amor, pero lo mejor de nosotros no queda en el pasado sino en el futuro", dijo.

También sacó al mercado "Space", una canción que explora el abandono desde el romance. Se trata de un tema que define como "muy biográfico" y describe lo que pasa en una relación en la que, cuando uno está más enamorado, la pareja nos pide su "espacio", y "lo deja a uno preguntándose ¿cómo puede necesitar espacio, cuando le estoy entregando la vida entera?".

Con estas composiciones, Adrian Vadim siente que está cumpliendo con la condición que le puso la exconductora de "Al rojo vivo": que sus canciones fueran sinceras y que fuera fiel a sí mismo y a los múltiples matices que le aporta el ser "ruso-riqueño-cubanoamericano".

Y es que Arrarás, quien es puertorriqueña, y Arvizú, quien es cubano, no solo le imprimieron la cultura latina en su infancia, sino que le estimularon a mantener su contacto con la rusa. Tanto, que su mamá lo llevó a conocer Rusia en 2018, en la época del Mundial de fútbol.

"Yo soy ruso-riqueño-cubanoamericano. Yo me sé todos los dichos boricuas, pero también me gusta decir las cosas como son, como los cubanos. Soy muy sincero", aseguró entre risas.

Aunque estudia negocios internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, el artista aseguró que siempre supo que quería ser cantante, aunque dar el primer paso no fue tan fácil porque "no quería descuidar mi educación".

Fue su madre quien lo ayudó a tomar la decisión. "Ella siempre me ha apoyado en todo lo que he querido y hace como dos años, cuando vio que la música era muy importante para mí, me puso en clases de canto".

Por el momento, visualiza su futuro de manera muy positiva, pues sus canciones ya están en Spotify, Amazon y las principales plataformas digitales.

En su opinión, su estreno es alentador y cree que se debe a que tiene un estilo musical diferente en estos tiempos que corren donde manda la música urbana.

"Tengo un estilo que nadie tiene en estos momentos: combina pop, rock, música electrónica y hasta algo de música country, como en 'Sunrise Blueyes', que es una de las canciones más bonitas que hemos escrito (con Someillan)", explicó.

A unos días de debutar como cantante, se muestra feliz de que en unos días, su cuenta de Instagram, en la que tenía solo a su familia y algunos amigos, ha crecido de "forma increíble".

"Creo que voy por muy buen camino", considera.

El joven afirma ser consciente de que la carrera que escogió no es fácil, pero no tiene miedo.

"Soy muy testarudo. Se lo debo a mis padres. Desde que soy muy chico mi papá me dijo que yo soy lo que hago, y no lo que digo", recuerda.

Por eso, asegura, cuando las cosas salen mal, se esfuerza para lograr su objetivo porque, tal y como le dijo su famosa madre, no se puede dar nunca por "vencido". "Eso es lo que estoy haciendo", afirma.