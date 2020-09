RBD anuncia "Ser o parecer", su primer concierto en doce años

Miami, 30 sep (EFE).- Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, quienes formaron parte de la banda musical mexicana RBD, anunciaron este miércoles que unirán sus voces en un concierto en vivo este diciembre, 12 años después de su última presentación.

Con el título de "Ser o parecer", en honor a una de las canciones más populares de la agrupación, el espectaculo "es un regalo de Navidad de nuestra parte para los fans", indicaron los artistas a Efe.

Presentado como "un homenaje a la Generación Rebelde", el show será un recital digital de unas dos horas, que tendrá lugar el 26 de diciembre y se transmitirá desde México.

Los cuatro artistas compartirán el escenario y se pasearán por la música y los bailes que convirtieron a RBD en un fenómeno internacional.

"Todo lo hacemos por los fans, que son los que han estado ahí para nosotros apoyándonos en todos los proyectos que hemos hecho cada uno por nuestra cuenta", dijo Chávez a Efe.

"Estamos muy emocionados y agradecidos porque esto ha sido hecho por ellos. Por nuestros fanáticos que nunca dejaron de pedirlo", agregó el artista, quien presentó hace dos semanas la canción "Celos" y graba en Miami "La suerte de Loli".

Los ausentes serán Alfonso Herrera, que se ha enfocado en la última década en su carrera como actor, y Dulce María, quien para esos días estaría a punto o ya habría tenido a su primera hija.

EL REGRESO

La fiebre RBD nunca se fue por completo, pero retomó intensidad en agosto pasado cuando se organizó una campaña para alertar que algo estaba pasando en torno a la agrupación.

Mientras que los clubes de fans y otros admiradores de los artistas convirtieron al grupo en tendencia en las redes, las estrellas sumaron sus voces para celebrar que, por primera vez, toda la música de la banda estaba disponible en las plataformas de "streaming".

El 3 de septiembre pasado plataformas como Spotify, Apple Music, Pandora, Deezer y otras comenzaron a notar que había un intenso consumo de canciones como "Rebelde" y "Ser o parecer".

En menos de 24 horas se registraron más de 40 millones de escuchas y, en menos de un mes, la página de la banda ya tiene 5,4 millones de seguidores en Spotify.

Todos, menos Herrera, apoyaron la música.

"No es que vamos a recibir gran dinero. Pero los fans se han alegrado tanto, que cómo no íbamos a celebrar con ellos", explicó a Efe Dulce María, quien es una de las estrellas de la segunda temporada de "Falsa Identidad", la serie de la cadena Telemundo.

Perroni, por su parte, añadió: "el cariño por RBD no solo es por nuestros recuerdos, sino por ese hilo que nos une con tanta gente que nos quiere. Por ellos todo".

La artista, quien protagoniza la exitosa serie de Netflix "Oscuro deseo" y se prepara para filmar la segunda temporada de "Cómo sobrevivir soltero" para Amazon Prime, aseguró a Efe: "a menos que sea imposible, no se me ocurriría no participar".

UN PÚBLICO MUNDIAL

Los boletos para ver "Ser o parecer" se comenzarán a vender a partir del 4 de octubre -cuando se celebra el "Día mundial de RBD"- en la página web "seroparecer.world".

Antes, los días 2 y 3 de octubre, habrá una preventa a través de la plataforma de "streaming" de música Spotify.

El precio será de 15 dólares en preventa y 20 dólares para el público en general.

Los fanáticos también podrán subir a la página videos sobre lo que significa RBD para ellos o cantando y bailando sus canciones favoritas.

El material se compartirá el día el 26 de diciembre hasta las 18.00 hora local de México (23.00 GMT), cuando comenzará el concierto.