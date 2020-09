Fobia:"El 'Unplugged' es la cereza del 'Pastel', es lo único que nos faltaba"

México, 30 sep (EFE).- Después de editar una caja de vinilos que conmemora toda su historia musical y llevar a cabo una larga gira bajo el nombre de "Pastel" para celebrar 30 años de carrera, la agrupación mexicana Fobia suma a su trayectoria de éxitos un MTV Unplugged.

"Nos sentimos muy halagados porque somos de las pocas bandas mexicanas a las que se les ha dado este privilegio. El público se llevará un gran regalo de esta banda. Le llamamos la cereza del 'pastel' porque es lo único que nos faltaba", aseguró en entrevista con Efe su vocalista Leonardo de Lozanne.

A inicios del 2020, mientras la agrupación formada en 1987 se preparaba para terminar la gira "Pastel" y comenzar un periodo de descanso tras tres años de conciertos, Lalo Lebrija (vicepresidente sénior y director general de Viacom Américas) se puso en contacto con la banda para proponerles el concepto.

"Estuvo increíble, todos sentimos muy padre el honor y el reconocimiento, pero por otro lado Fobia es Fobia y es un grupo raro, lo que le preocupó inmediatamente a la banda al recibir una noticia así fue '¿cómo vamos a hacerlo para que sea muy Fobia y no acabar en el lugar común?'", dijo Iñaki Vázquez, teclista de la agrupación.

Sin embargo, la propuesta llegó antes de la pandemia de COVID-19 y en un principio el concierto que ahora se llevará a cabo el viernes 2 de octubre, tenía la fecha de 2 de abril del año en curso, situación que generó varios cambios tanto técnicos como de contenido.

"Empezamos ensayos en marzo justo una semana antes de que se parara el mundo y tuvimos que detenernos. Eso cambió la logística completamente y tuvimos que reinventar la manera de hacerlo, no tuvimos tantos ensayos como hubiéramos querido, pero esperemos le guste mucho a la gente", dice De Lozanne.

Leonardo e Iñaki cuentan poco sobre cuál fue la conclusión a la que llegaron y tampoco dan muchas pistas sobre lo que se verá en pantallas, pero ambos adelantan que se tratará de un 'Unplugged' "sui generis" y que ninguna banda ha hecho algo parecido antes.

"No va a ser el típico cuarteto de cuerdas, con coristas, invitados que están ganando Grammys en la época o con instrumentos demasiado bonitos, aquí había que ver cómo Fobia le daba la vuelta al término acústico y cómo lo podíamos estirar", añade Vázquez.

Parte de esa meta se logró gracias a Paco Huidobro (compositor y guitarrista), quien se encargó de poner sobre la mesa las "exóticas" ideas que le esperan al concierto, pues luego de su gira de celebración en donde tocaron de la forma más fiel a las versiones originales sus canciones, no podían repetirse ante los fanáticos.

"Por eso vamos a jugar a tocar otras cosas a las que no estamos acostumbrados y que no sean fáciles de tocar o instrumentos que no sean profesionales para batallar un poquito, ponernos un reto y divertirnos con nuestra propia música de manera distinta", aseguró Vázquez, quien se lamenta por accidentalmente dar una pista al responder que su "Unplugged" favorito es el de The Cure.

LA CULMINACIÓN DE UN CICLO

En Leonardo de Lozanne hay bastante claridad cuando dice que este evento cerrará el ciclo de Fobia y que es posible que pare por tercera vez la productividad de la banda.

"No estaba en los planes hacer algo nuevo, sentimos que esa caja de vinilos (2017) vino a cerrar el capítulo de Fobia y que todo lo que ha grabado Fobia ahí se cerró, si decidimos abrir otro capítulo tendríamos que hacer un disco entero, pero en este momento vamos a hacer esto de MTV y más adelante veremos si seguimos", completó el cantante.

Además, la banda también está conformada por Javier "El Cha" Ramírez y Jay de la Cueva, y todos han construido proyectos alternos entre los que destacan bandas como Moderatto, Los Concorde o Gran Sur. Sin embargo, Leonardo llama a Fobia como "la columna vertebral" en la carrera de todos e Vázquez coincide.

"Fobia significa el grupo madre, es donde surgió todo, fue la primera banda en donde pudimos realizar nuestro sueños, y experimentar las maneras en las que queríamos hacer música", dice Vázquez.

Por su parte, la posibilidad del "Unplugged" genera en De Lozanne una nostalgia de recordar los tiempos en los que veía a bandas como Nirvana hacer estos conciertos y elige los inicios de la banda como su época favorita.

"De mis mejores recuerdos de la juventud fue cuando nos fuimos a grabar a Nueva York 'Mundo Feliz' (1991) y 'Leche' (1993), esta época de conocer estudios profesionales a los 19 y 20 años, a la gran ciudad que era Manhattan en los 90. Éramos chavos que acabábamos de terminar la escuela y nos queríamos muchísimo y teníamos este proyecto que empezaba a funcionar, fueron épocas muy lindas y muy divertidas", mencionó.

Los integrantes de Fobia están listos para su MTV Unplugged, sin embargo el misterio de lo que pasará el viernes 2 de octubre perdurará para sus seguidores, pues además de las pocas certezas que la agrupación ha dado, el evento se hará sin público y pretende ver la luz en diciembre de este año.