Octubre de series: de "The undoing", con Kidman y Grant, a "The Mandalorian"

Madrid, 30 sep (EFE).- El estreno de la esperada miniserie "The undoing" -con Nicole Kidman y Hugh Grant como protagonistas- lidera las novedades de ficción de un mes de octubre en el que también llega la segunda temporada de "The Mandalorian", la distópica "Brave new world" y lo último del mexicano Manolo Caro, "Alguien tiene que morir".