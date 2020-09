'Oz' Rodríguez exhorta a los latinos a seguir "empujando" en el cine de EE.UU.

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- El cineasta de origen dominicano Osmany 'Oz' Rodríguez se ve en su propio espejo cuando afirma que los latinos necesitan seguir "empujando" en la industria cinematográfica estadounidense ya que tienen el talento y las ganas de superación.

En una entrevista virtual con Efe, con motivo del estreno de su primera película "Vampires vs. The Bronx", Rodríguez opina que en estos tiempos de pandemia el cine tiene que continuar narrando sus historias, pues son el reflejo de la gente misma.

"El cine (...), bueno, creo que seguirá habiendo cine a pesar de estos tiempos difíciles. Hay lugares en los que las salas no están disponibles pero el cine sigue estando a través de otros medios. No podemos de dejar de contar los relatos", afirmó Rodríguez desde su casa en Nueva York.

Con un Emmy (2019) en los bolsillos por la serie de televisión "Creando Saturday Night Live", el director de ese popular programa de la televisión estadounidense se aventura en presentar su primer largometraje.

VAMPIROS Y GENTIFRICACIÓN CONTRA EL BRONX

"Vampires vs. The Bronx" trata de un caso de la realidad neoyorquina que Oz decidió narrar bajo la sombrilla de una historia sobre vampiros, "porque desde niño" le gustaban "ese tipo de películas".

Rodríguez dice sentirse "muy emocionado" por la "gran oportunidad" de poder llegar a millones de personas en todo el mundo a partir de este 2 de octubre cuando Netflix estrene el largometraje.

"Esta película se me ocurrió hace unos cuatro años cuando escuché de cómo los vecinos de Washington Heights -un barrio de mayoritaria presencia dominicana en Manhattan- eran empujados a abandonar sus viviendas porque les subían los alquileres o porque había proyectos para construir viviendas nuevas que ellos no iban a poder pagar", refiere Rodríguez.

Ese proceso, conocido como 'gentrificación', ha obligado a muchas familias latinas a desplazarse hacia otras ciudades estadounidenses como Filadelfia o Nueva Jersey.

La película de Oz Rodríguez presenta a tres adolescentes, dos de origen latino y uno afroamericano, quienes defienden su barrio deprimido tanto de un mal como del otro.

"Quise denunciar este proceso de desplazamiento urbano, que me llamó mucho la atención. Hay que decirle a la gente lo que está pasando y me gustó mucho trabajar con actores latinos (...). Creo que me gustaría volver a hacerlo", responde.

La cinta tiene como principal protagonista a un joven nacido en Nueva York de padres dominicanos. El largometraje enfatiza sobre símbolos de ese país como la bandera, además de escucharse bachata, y el lenguaje en 'espanglish' está presente desde inicios del filme, en el que tiene una breve participación la dominicana Zoé Saldaña.

ORIGEN DOMINICANO

De madre cubana, Oz Rodríguez nació en ese país pero antes de cumplir un año su familia se fue a vivir al país de su padre y creció y educó en las calles de Santo Domingo.

En la universidad se graduó en publicidad, aunque su pasión por el cine no hacía más que crecer. Es así como decide aterrizar en Estados Unidos con la meta trazada de ser "alguien" en el cine.

Se preparó para dirigir en la academia Los Angeles Film School y, aunque pasó algunas "incomodidades" económicas tras esta etapa, puede decirse que logró el "sueño americano".

En cuanto al cine en República Dominicana, recuerda que trabajó junto al director Tabaré Blanchard, de quien aprendió el lenguaje del cine "en directo".

"Siempre voy a la República Dominicana a finales de año, aunque en esta oportunidad no sé si podré debido a la pandemia", comenta antes de agregar que le gustaría trabajar en el incipiente cine de su país.

"Por supuesto, tengo algunas ideas en ese sentido. Vamos a ver de qué manera se ponen en práctica (...), allá hay mucho talento".

Ramón Santos Lantigua