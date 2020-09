Josep Roca: La gastronomía cura, vendemos felicidad desde la cocina

Barcelona (España), 28 sep (EFE).- El jefe de sala y copropietario del restaurante El Celler de Can Roca, Josep Roca, dijo este lunes que "la gastronomía cura, vendemos felicidad desde la cocina", durante su participación en el foro FHG -Food and Hospitality, Tourism and Gastronomy-, que se celebra en la ciudad española de Barcelona