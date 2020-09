Cantante Immasoul: En Quintana Roo hay mucho que aportar, mucho sabor y sazón

México, 26 sep (EFE).- La cantante mexicana Immasoul, quien recientemente estrenó su sencillo "Antes", explicó en una entrevista con Efe que Quintana Roo, su estado natal, tiene mucho que ofrecer, por lo que busca abrir camino para que nuevos artistas sepan que pueden hacer música aunque no estén en la capital.

"México es superenriquecedor. De donde yo soy es la parte tropical y caribeña, completamente distinta. No hay un sentido de identidad en cuanto a proyectos de arte o música que se estén creando en el estado. Creo que mi proyecto es algo que aporta al estado también para que otros artistas no sientan que tienen que estar en Ciudad de México", consideró.

Immasoul es una cantante afromexicana que se suma a la ola del "rythm and blues" en español, un género que está tomando cada vez más terreno en Latinoamérica con nombres que resuenan en todo el mundo como Jesse Baez o Noa Sainz.

Por su parte, con "Antes" presenta un R&B muy tropical que canta al amor puro y libre de prejuicios.

"('Antes') va de la mano con lo que muchas personas pueden identificarse en estos momentos, porque el mundo ha cambiado como lo conocíamos y tenemos que adaptarnos a una nueva manera de ver la vida. Antes habla de lo que alguna vez fue y en el ahora todo es diferente pero en ambos lados lo importante es que exista libertad de amar sin tener que tener prejuicios", explicó la artista.

En esta línea, consideró que su sencillo invita a dejar a un lado todas las inseguridades para conseguir amar sin tanta carga, un mensaje que, parece, está calando en su público pues asegura que está teniendo buena recepción y conmoviendo por su mensaje, su música o su estética, entre otras cosas.

TROPICAL Y ONÍRICO

El vídeo, que refleja un ambiente tropical y onírico, lo hizo junto a otros tres amigos que buscaban reflejar la esencia de Quintana Roo desde un punto de vista místico y dulce, "sin tener que sexualizar ninguna imagen, algo que se suele hacer mucho", para lograr algo "honesto, dulce y relajado".

En relación a los cambios que se están dando en el mundo en relación a personas que, como ella, buscan desde su arte contribuir a un mundo más diverso, consideró que ya se han hecho avances de los cuales ya no se va a salir.

"Creo que las generaciones que vienen están superfuertes con el mensaje de inclusión. No podemos decir que es lo mismo que en épocas como las décadas de 1970 o 1980. Hay presión por parte de las nuevas generaciones, está cool porque se esta creando diversidad, esperemos que lo aprovechemos", opino.

Además, también valoró muy positivamente que el R&B en español esté tomando cada vez más espacio y aseguró que para ella cada artista que llega al género aporta para enaltecer este estilo musical y ayuda a abrir puertas a otros cantantes o músicos.

"Me parece muy grande lo que está pasando. Podemos mostrar que de Latinoamérica no solo viene reguetón, puede que el 'rythm and blues' se posicione y eso está increíble imaginarlo", añadió.

En cuanto a su carrera, la cantante tiene pensado mantenerse en este género pero no le gustaría cerrarse a experimentar y probar otras cosas, tal vez a través de colaboraciones, para seguir creciendo como artista.

Además, aunque se considera artista independiente y le gustaría continuar en ese camino, no descarta la idea de caminar un poco hacia lo "mainstream" para poder hacer llegar su música a la mayor cantidad de personas posible en el mundo.