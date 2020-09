Un Premio Donostia y la camiseta de la Real Sociedad para Viggo Mortensen

San Sebastián (España), 24 sep (EFE).- Con la música en directo de "Lord of the Rings" interpretada por un cuarteto de viento y un vídeo de felicitaciones de los que no pudieron estar presentes -entre ellos el director David Cronenberg- arrancó la ceremonia de entrega del Premio Donostia 2020 a Viggo Mortensen.