Bel Powley espera que "Ashes in the Snow" eduque ahora en las plataformas

México, 23 sep (EFE).- La actriz inglesa Bel Powley confesó en una entrevista con Efe que recordar eventos como los acontecidos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) puede ayudar a sensibilizar a las personas sobre los problemas sociales que actualmente aquejan al mundo, como las crisis migratorias.

A tres años de haber grabado "Ashes in the Snow" del director estadounidense Marius A. Markevicius, Powley recuerda las grabaciones de la película que retrata la invasión rusa en territorios lituanos a propósito de su estreno este miércoles en plataformas de vídeo bajo demanda.

"Aunque está basada en la Segunda Guerra Mundial, se puede relacionar completamente con la crisis de refugiados que atravesamos actualmente. Hay tantos países en guerra... espero que la película pueda educar a las personas que la vean", aseguró Powley.

Bel comenzó su carrera con pequeños papeles en series de televisión y gracias a su papel protagonista en el 2016 en la producción "The Diary of a Teenage Girl" (2015) se le abrieron las puertas a personajes de más peso como roles principales en esta película, conocida en Latinoamérica como "Retratos de una guerra" (2018), o en la serie "The Morning show" (2019).

Fue precisamente en un tour de medios que llevaba a cabo tras terminar las grabaciones de "The Diary of a Teenage Girl"donde la actriz conoció a Markevicius y, tras hablar con el director, Powley aceptó la oferta de representar a Lina Vilkas.

"Parece tanto tiempo... conocí a Marius y quedé muy impactada de su pasión por la historia. Él es de Lituania pero sus padres dejaron el país durante la guerra, estaba muy cercano a la historia de Lina y yo vengo de un pasado judío. Hay muchísimas historias de mi familia sobre el holocausto y me sentí muy conectada", aseguró.

La película está basada en la historia real de Lina Vilkas, una joven lituana que, inspirada por su padre, aspira a ser pintora y estudiar en una escuela de arte.

Antes de que eso suceda es separada de su padre, y junto con su madre y hermano es capturada por el ejército ruso y llevados a campos soviéticos de trabajo forzado.

"En vez de hacer una película que únicamente habla de la guerra y genocidio, Marius hizo un filme de una mujer joven que está creciendo, está viviendo cómo es el primer amor y su primera pasión en estas circunstancias tan difíciles", aseveró.

Esto llevó a la joven de 28 años a reflexionar sobre su vida y volverse más sensible en torno a los niños, adolescentes y las personas que están pasando momentos complejos debido a las guerras que actualmente suceden en el mundo.

"Muchas veces nos olvidamos de que estas personas son humanos y que estos niños y jóvenes están atravesando por las mismas cosas que nosotros pasamos en países seguros. Hacer estas escenas fue algo muy demente de filmar", apuntó.

"Retratos de una guerra" fue grabada en Lituania y muestra inmensos campos áridos y paisajes totalmente blancos cubiertos por la nieve donde se retratan las condiciones adversas que enfrentaban las personas capturadas.

"Básicamente en Lituania todos tienen un ancestro que fue a Siberia. Mientras grabábamos se sentía una energía muy intensa pero al mismo tiempo sabíamos que estábamos haciendo algo con una muy buena razón, que de verdad importaba para el país", mencionó la actriz.

VALENTÍA, FUERZA Y PODER FEMENINO

Powley conoció a la verdadera Lina en el 2016 y asegura que fue un suceso que potenció su inspiración para interpretarla.

En la película, la actriz es una dulce y hermosa joven de grandes ojos cristalinos, pero también una mujer fuerte que lidera en el espacio en el que se desenvuelve en busca de libertad.

"Creo que las mujeres son increíbles, estamos constantemente haciendo un balance de eso (belleza e inteligencia). La gente se olvida de ello y no es algo que solo pasa en las películas, todas las mujeres somos muchas cosas al mismo tiempo, y no se muestra lo suficiente", mencionó.

La inglesa confiesa que tiene en mente una visión social en su trabajo por lo que la elección de sus personajes cada vez más la ha centrado a los que tienen mensaje.

Por ahora, la actriz se encuentra en pausa debido a la pandemia y ha pasado este tiempo en casa junto a su novio y su familia.

Sobre las grabaciones de la segunda temporada de "The Morning Show", que se quedó parada tras la llegada de la COVID-19, Powley asegura que no puede esperar para terminarla, sin embargo, aún no hay fecha para retomarla.

"Retratos de guerra" se podrá ver a partir de este miércoles por plataformas como Claro Video, iTunes, YouTube Originals, Cinepolis Klic y Google play.