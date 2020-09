El registro escolar de John Lennon revela que fue un adolescente complicado

Londres, 23 sep (EFE).- Con unos 14 años, John Lennon era un adolescente rebelde que llegaba tarde a clase, se dejaba los libros en casa y mostraba continuamente un comportamiento que sus profesores consideraban "idiota", según quedó documentado en un registro escolar del curso 1954-1955.

En ese informe, que sale este miércoles a subasta en la casa Sotheby's, hay anotadas 22 "detenciones" escolares en un periodo de menos de ocho semanas, un currículum que deja en evidencia que la carrera académica de Lennon era menos prometedora que la musical.

Los profesores de la escuela Quarry Bank Grammar School, en Liverpool, dejaron escritos comentarios sobre su comportamiento como estos: "Sin libro y muy ocioso"; "Conducta idiota continuada en clase"; "Niega una falta cometida" y "Llega tarde + completamente holgazán".

Por aquel entonces todavía faltaban dos años para que Lennon formara su primera banda con amigos de ese colegio, a la que pronto se uniría Paul McCartney, y ocho años para el primer álbum oficial de The Beatles, "Please Please Me".

El documento, una joya para los aficionados a los objetos privados del cuarteto de Liverpool, se rematará entre hoy y el 1 de octubre por un precio estimado de entre 3.000 y 5.000 libras (de 3.270 a 5.450 euros/de 3.823 a 6.373 dólares).

En esa misma subasta puede adquirirse asimismo uno de los característicos pares de gafas redondas estilo Windsor que popularizó el músico cuando ya era una de las estrellas más famosas de la historia del pop y el rock.

Estas gafas en particular se las regaló el Beatle en 1965 a su ama de casa, Dorothy Jarlett, que no solo se ocupaba de las labores domésticas sino que cuidó también a su hijo Julian.

Sotheby's espera rematar ese objeto por entre 30.000 y 40.000 libras (de 32.700 a 43.600 euros/de 38.240 a 51.000 dólares), mientras que un reloj Cartier que pertenció a Brian Epstein, conocido como el quinto Beatle, sale a la venta por entre 15.000 y 25.000 libras (de 16.370 a 27.200 euros/de 19.120 a 31.865 dólares).

La subasta dedicada a la banda británica se completa con otros lotes como una guitarra semi-acústica firmada por Lennon y un sencillo de "Love Me Do" firmado por los cuatro integrantes del grupo.