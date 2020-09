Un estudio afirma que latinos irían más al cine si hubiera más roles latinos

Los Ángeles, 22 sep (EFE News).- Un estudio de The Geena Davis Institute on Gender in Media y Movio aseguró este martes que el público latino en los cines, que en Estados Unidos representa en torno a un cuarto del total, sería aun más grande si hubiera una mayor cantidad de personajes latinos en las cintas.

"Considerando el alto porcentaje de público 'latinx' pese al bajo porcentaje de personajes 'latinx', uno podría asumir que un incremento de la representación 'latinx' en la pantalla fortalecería de manera similar la tendencia hacia una mayor representación de espectadores 'latinx' entre el público", sostiene el estudio.

Esta es una de las conclusiones de "Quiero verme: por qué la representación diversa en la pantalla impulsa al público en los cines", un informe que ha analizado la posible correlación entre las características de raza, género o edad de los personajes de las películas y los mismos rasgos del público que ha visto esas cintas.

"Que los espectadores puedan identificarse con los personajes de una película impulsa su comportamiento a la hora de ir al cine. Sabiendo que esto es más prevalente cuando miramos a las cohortes de raza y etnia, esto respalda aún más el argumento a favor de una más sustancial representación diversa de los personajes en la pantalla", concluye el estudio.

Esta idea casa perfectamente con los argumentos que los activistas latinos han estado defendiendo en los últimos años, quienes han subrayado en muchas ocasiones el desequilibrio entre la importancia del público latino para Hollywood y su escasa presencia en las cintas.

"Si sabes que los latinos son el 20 % de la población y representan el 25 % de la taquilla, ¿por qué somos menos del 4 % de las caras delante y detrás de las cámaras?", dijo a Efe el actor y director John Leguizamo en una entrevista en marzo.

"No está bien y necesita cambiar rápidamente (...). Están agarrando nuestro dinero pero no nos están dando historias (...). Me encantan las historias latinas y siento que no hay suficientes. Durante treinta años he estado proponiendo historias latinas a estudios y cadenas de televisión. Y siempre les gusta el guion pero nunca le dan luz verde", añadió.

El estudio de The Geena Davis Institute on Gender in Media y Movio, que analizó las cien películas con mayor recaudación en EE.UU. entre 2018 y 2019, también indicó que las películas con personajes latinos están sobrerrepresentadas en los géneros de terror, animación y aventuras, mientras que tienen una escasa cuota en cuanto a cintas de acción y comedia.